"Promi Big Brother" 2022: Start, Kandidaten-Gerüchte, Sendetermine

Horror-Klassiker

"Die Nacht der lebenden Toten": Kinotickets für Halloween-Vorstellung gewinnen

"Die Nacht der lebenden Toten" von George A. Romero hat das Genre des Horrorfilms geprägt wie kaum ein anderer Streifen. Pünktlich zu Halloween kommt der schwarz-weiße Horror-Kultfilm am Montag, den 31. Oktober exklusiv in einer 4K-restaurierten Fassung zurück auf die große Leinwand und wird bundesweit in den Kinos zu sehen sein. prisma verlost 2x2 Tickets.

