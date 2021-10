The Masked Singer 2021: Wer ist die Heldin?

Ein heldenhaftes Kostüm für einen heldenhaften Promi? Als eine von zehn Masken tritt die Heldin in der fünften Staffel von "The Masked Singer" auf.

"Die Heldin verkörpert großen Kampfgeist. Das Kostüm ist wirklich eine Herausforderung. Der Mantel ist wahnsinnig schwer. Wir haben extra eine Nackenstütze eingebaut, damit der Kopf etwas entlastet wird", sagt Gewandmeisterin Alexandra Brandner, die mit ihrem Team etwa 700 Stunden an dem Kostüm gearbeitet hat.

Die Heldin braucht nicht nur Kampfgeist, sondern auch Stärke. Insgesamt wiegt das Kostüm satte 30 Kilogramm. Die 600 Zöpfe der Maske wurden in 150 Arbeitsstunden einzeln von Hand geflochten. Das Heldin-Kostüm besteht aus 47 einzelnen Elementen wie Rüstungsteilen, Zierelementen und Accessoires.

Welche Hinweise gibt es zur Heldin?

Vor dem ersten Auftritt am Samstag, 16. Oktober (20.15 Uhr) relativ wenige. Die Heldin wird wie folgt charakterisiert: Sie ist geheimnisvoll und lebt zurückgezogen mit den Tieren im Wald. Die Schwere des Kostüms könnte auf eine Sportlerin hindeuten. Oder steckt am Ende doch ein Mann in dem Kostüm?