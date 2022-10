"The Voice of Germany" 2022: Welche Kandidaten stehen im Halbfinale?

Neue Jury, neue Sendetermine, neue Moderatorin und ein ungewöhnlich früher Start: Die Castingshow "The Voice of Germany" geht in ihre zwölfte Staffel. Hier finden Sie alle Infos.

Zwölf Talente stehen im Halbfinale der Castingshow. Jeder Coach darf drei Kandidaten mit ins Halbfinale nehmen. Hier haben nun erstmal die Zuschauer das Sagen: Sie entscheiden darüber, wer aussscheidet und wer ins Finale einzieht. Als Gaststars sind im Halbfinale die ehemaligen TVOG-Kandidaten Michael Schulte und Max Giesinger dabei. Sie nutzten einst die Show als Sprungbrett und werden nun auf der Bühne ihren neuen Song performen.

Wer ist raus? Wer ist weiter? Teams im Überblick: In den "Blind Auditions" singen die Talente vor der Jury, ohne dass die Coaches die Performance sehen können. Denn die Juroren sitzten mit dem Rücken zur Bühne. Gefällt ihnen, was sie hören, buzzern sie und ihr Sessel dreht sich. Damit signalisieren sie, dass sie den Kandidaten oder die Kandidatin in ihrem Team haben wollen. Wenn mehrere Coaches sich umdrehen, entscheidet das Talent, in welches Team es geht. Anschließend müssen sich die Kandidaten über Battles und Sing-offs für die Live-Shows qualifizieren. Dort entscheiden dann die Zuschauer über das Weiterkommen. Hier sehen Sie, wer ich welchem Team ist.

Folge 16 (zweite Sing-off-Show): Rea Garvey hat ein bärenstarkes Team in diesem Jahr - und muss wegen eines Vierer-Sing-offs in dieser Folge gleich drei bärenstarke Talente ziehen lassen. Bella Robin, Marlon Lee Newman und Björn Meyer liefern alle ab, doch letztendlich stiehlt ihnen Tamm Förster mit seinergefühlvollen Version des Queen-Songs "Too Much Love Will Kill You" allen die Show. Er zieht genauso ins Halbfinale ein wie Marlon Falter (Team Mark Forster), Susan Agbor (Team Peter Maffay) und Lizi Gogua (Stefanie Kloß). Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge.

Folge 15 (erste Sing-off-Show): Es wird nicht leichter für Coaches und Kandidaten. Denn nun müssen die Talente mindestens in Dreiergruppen antreten - und nur jeweils einer kommt ins Halbfinale. Der emotionale Höhepunkt der Sing-off-Auftaktfolge kommt zum Schluss: Anny Ogrezeanu singt "Clown" von Emeli Sandé und haut damit alle Coaches von den Socken. "Das war mit das Beste, was ich hier gehört habe", meint Peter Maffay. Und so sieht es auch Annys Coach Mark Forster, der ihr im Vierkampf gegen James Boyle , Lienne und Luca Wefes den Vortritt gibt. Aus den anderen Teams schaffen es Jan Bleeker, Basti Schmidt und Nel Lewicki ins Halbfinale. Lesen Sie hier, warum es vor allem für Gast-Coach Lena Meyer-Landrut eine aufwühlende Folge war.

Folge für Folge – Battles Folge 14 (fünfte Battle-Show): Die letzten Battles dieser Staffel stehen auf dem Programm. Luan Huber vs. Aubrey Bacani mit "WITHOUT YOU" von The Kid LAROI + Miley Cyrus, Dominik Puntigam vs. Paul Seifert mit "Counting Stars" von OneRepublic, Doni Wirandana vs. Albi Rabaev mit "A Song For You" von Donny Hathaway, Lukas & Clemens King vs. Yasya Levchenko mit "Somewhere Only We Know" von Keane, Sarah Alawuru vs. Vincenzo "Zio" Rindone mit "Ready Or Not" von The Fugees, Ody Patron vs. Ceri Hall-Brady mit "Living On A Prayer" von Bon Jovi, LIENNE vs. Jerome Mitchell vs. Renee Bludau mit "FourFiveSeconds" von Rihanna + Kanye West + Paul McCartney, Leo Karakaya vs. Franziska Kleinert mit "Das Leben Ist Schön" von Sarah Connor sowie Mohammad Fahmi vs. Katharina Merker mit "Blowin' In The Wind" von Bob Dylan. Der Höhepunkt kommt ganz zum Schluss: Sarah Alawuru und Vincenzo "Zio" Rindone rocken mit dem Fugees-Hit "Ready Or Not" die Bühne. Coach Rea nimmt Sarah mit in die Sing-offs, aber auch für Zio geht es weiter. Mark hat sich seinen Steal Deal bis zu, Ende aufgespart und schlägt zu. Ebenfalls weiter sind Luan, Paul, Doni, Yasya, Ceri, LIENNE, Leo und Katharina.

Folge 13 (vierte Battle-Show): Folgende acht Battles stehen in dieser Folge auf dem Programm: Nadine Traoré vs. Marlon Falter mit "Under Pressure" von Queen, Jay Jeker vs. Ayham Fayad mit "Sign Of The Time" von Harry Styles, Jörg Lornsen vs. Bastian Benoa Rauschmaier mit "Weiße Fahnen" von Silbermond, Siegmar Meemken vs. Björn Meyer mit "Unikat" von SDP, Rina Grundke vs. Tammo Förster mit "Lovely" von Khalid + Billie Eilish, Christina & Dionisia Gravou vs. James Boyle mit "Hit The Road Jack" von Ray Charles feat. Raelettes, Maite Jens vs. Leona Shijaku vs. Jassy Tawiah mit "Heaven Is A Place On Earth" von Belinda Carlisle sowie Jenny Oberst-Harth vs. Sissi Engel mit "Man! I Feel Like A Woman" von Shania Twain. Das letzte Battle des Abends zwischen Jörg und Bastian ist das wohl emotionalste, denn Stefanie Kloß lässt zum ersten Mal ihre Kandidaten einen Silbermond-Song singen. Beim Training fließen bei der Sängerin Tränen, in der Show ist sie dann aber gefasst und entscheidet sich für Jörg. Neben Jörg schaffen es auch Marlon, Ayham, Björn, Tammo, James, Maite und Sissi in die nächste Runde. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge.

Folge 12 (dritte Battle-Show): Acht sehr unterschiedliche Battles sehen die Zuschauer in dieser Folge. Sophie Buchmann vs. André Deininger mit "Cryin'" von Aerosmith, Jens Gilles vs. Leander Gronem mit "Dancing On My Own" von Calum Scott, Marlon Lee Newman vs. Lucy Grimm mit "Cold Heart" (PNAU Remix) von Dua Lipa + Elton John, Nadine Pimanov vs. Bella Robin mit "Running Up That Hill" von Kate Bush, Anny Ogrezeanu vs. Samuel "Sammy" Franklin mit "(I've Had) The Time Of My Life" von Bill Medley + Jennifer Warnes, Luca Wefes vs. Luka Maksim Klais mit "Sag Mir Wo Die Blumen Sind" von Marlene Dietrich, Julian Pförtner vs. Michi Gallistl mit "There's Nothing Holding Me Back" von Shawn Mendes sowie Susan Agbor vs. Katja Forg mit "I'm Every Woman" von Chaka Khan + Whitney Houston. Ein emotionaler Höhepunkt ist der Antikriegsson "Sag mir wo die Blumen sind, den Luca und Luka vortragen. Coach Mark Forster entscheidet sich für den langhaarigen Luca mit C, doch auch für Luka ist TVOG nicht vorbei: Rea Garvey holt sich den Steal Deal.

Folge 11 (zweite Battle-Show): Sieben Battles stehen in dieser Folge auf dem Programm. Basti Schmidt vs. Nico David Anfuso mit "Frozen" von Madonna, Sophie Frei vs. Benny Gremmler mit "SOS" von ABBA, Kevin Tschopp vs. Tami Rahman vs. Christian Torez mit "Arcade" von Duncan Lawrence, Hanna Trabert vs. Anja Beck-Harth mit "We Build This City" von Starship, Luis Schubert vs. Sidney Bader mit "As It Was" von Harry Styles, Dominik Graf von Schwerin vs. Charlotte Torchalla mit "Ich Fühl Wie Du" - Tabaluga Und Lilli - von Peter Maffay, Guido Westermann vs. Alex Ohles mit "Dancing In The Dark" von Bruce Springsteen. Das Battle des Abends ist der Dreierauftritt von Christian Torez, Kevin Tschopp und Tami Rahman. Rea Garvey nimmt Christian mit in die nächste Runde, dank Steal-Deals kommen aber Kevin bei Peter Maffay und Tahmi bei Stefanie Kloß unter. Außerdem weiter kommen Sidney Bader, Guido Westermann, Sophie Frei, Basti Schmidt, Charlotte Torchalla und Anja Beck-Harth.

Folge 10 (erste Battle-Show): Rea Garvey schickt Jan Beeker ins Battle mit Lisa Pauli. "Shout" von Tears for Fears ist ihr Song. Rea gibt Jan den Vorzug. Im Team Stefanie Kloß setzt sich Lizi Gogua gegen Richard Tedja durch. Bruno Flütsch und Leonardo Kryeziu bekommen von ihrem Coach Mark Forster ein besonderes Coaching: Mark stellt sich als Lustobjekt zur Verfügung. Der Sieg im Battle geht schließlich an Bruno. Nel Lewicki und Drag-Queen Sarah Barelly geben den Klassiker "Sound of Silence" zum Besten. Ihr Coach Peter Maffay entscheidet sich nach dem Battle für Nel.

Folge für Folge - Blind Auditions: Folge 1: In der ersten Folge der neuen Staffel wird schon fleißig gebuzzert. Acht Talente kommen in einem der vier Teams unter. Dabei handelt es sich um Julian Pförtner, Nel Lewicki, Sissi Engel (Team Peter Maffay), André Deininger, Richard Tedja (Team Stefanie Kloß), Bella Robin und Sophie Frei (Team Rea Garvey) und Bruno Flütsch (Team Mark Forster). Doch auch die Enttäuschung, dass sich kein Coach für sie umdreht, müssen einige Kandidaten hinnehmen. Für Claudia Heinken, Lucas Anskat, Lana Thieser und Julio Noriega ist die Show nach einem Auftritt schon wieder vorbei.

Folge 2: Die ukrainische Kanidatin Yasya Levchenko, die aus Kiew geflüchtet ist, bewegt mit ihrem Auftritt das ganze Studio zu Tränen. Sie kommt im Team von Rea Garvey unter. Auch Susan Agbor, Charlotte Torchalla, Albert Rabaev, Christian Torez und Hanna Trabert kommen in die nächste Runde. Nicht gereicht hat es für Keno Ouzeroual, Andy Ellgaß, Isabella Jan, Melly Volkelt und Malte Michalek.

Folge 3: Mark Forster, der bislang am wenigsten Talente in seinem Team hatte, schlägt in dieser Folge ordentlich zu. Sid Bader, Anny Ogrezeanu – sie wagt sich an einen eigentlich "verbotenen" Song –, Renee Bludeau und Anja Beck-Harth kommen bei dem Sänger mit der Kappe unter. Tammo Förster rührt alle mit "Imagine" und entscheidet sich für das Team von Rea Garvey. Auch Leona Shijaku, Bastian Benoa und Kevin Tschopp schaffen es in die nächste Runde. Nicht gereicht hat es für Jessica Ostermeier, Jakob Linner, Berry Bicakci, Carla Pollak und Martina Frank.

Folge 4: Für Basti Schmidt würde Mark Forster sogar Highheels tragen - doch der Kandidat entscheidet sich für das Team von Stefanie Kloß. Forster hat dennoch keinen Grund zur Klage, denn dank Marlon Falter, Luka Maksim Klais und Jerome Mitchell wächst sein Team weiter. Jenny Oberst-Harth, deren Mutter Anja am Vortag zu Mark Forster gegangen war, schafft es ins Team von Peter Maffay. Auch Katharina Merker, Nadine Pimanov und Doni Wirandana stehen in der nächsten Runde. Nicht gereicht hat es für Paloma Jäger, Steff Federer, Andreas Urbaniak und Felicia Farber.

Folge 5: Wiedersehen mit einer alten Bekannten. Mit Franziska Kleinert hat Peter Maffay vor 33 Jahren ein Duett gesungen, nun überrascht sie ihn bei TVOG. Und ihr alter Bekannter dreht sich tatsächlich für sie um und holt sie in sein Team. Auch Sarah Barrelly, Jörg Lornsen, Lizi Gogua, Luan Huber, Lukas und Clemens King, Tami Rahman und Nadine Traoré können überzeugen. Nicht gereicht hat es für Luca Pitrolo, Fränzy Schwendemann, Goran Todorovic und Verena Sturm.

Folge 6: Der selbsternannte Nerd Alex Ohles haut mit seiner Gitarre und seinem Gesang alles Coaches vom Hocker. Er schafft es genauso in die nächste Runde wie Lisa Pauli, Samuel Franklin, Luis Schubert, Jens Gilles, Sophie Buchmann, , Ceri Hall-Brady und Fahmi. Keinen der Coaches vollends überzeugen können leider Flo Fleischer, Marina Vogel, Zoé Arndt und Andreas Böttcher.

Folge 7: Der 54-jährige James Boyle beeindruckt Mark Forster mit seinem Gesang – und seinem Rauschebart. Sehr zum Schock von Rea Garvey holt Forster dann auch noch Leonardo Kryeziu in sein Team. Guido Westermann, Aubrey Bacani, Ayham Fayad, Benjamin Gremmler, Marlon Lee Newman und Lienne sind ebenfalls weiter dabei. Nicht gereicht hat es für Julia Doubrawa, Anna Totter, Achmed Kupa, Alberto Vasquez Abreu und Sarah Paschke.

Folge 8: Michael Gallistl, Maite Jens, Nico David Anfuso, Dominik Puntigam, Lucy Grimm, Jan Bleeker, Sarah Alawuru und Luca Wefes sind die letzten Talente, die es bei den Blind Auditions in eines der Teams schaffen. Lars Billekens, Mara Hoppen, Kaya Lass, Adrian Templin sowie Gabriel Iocco Pais & Suzana Pais haben es nicht geschafft.

Folge 9: Siegmar Meemken, Björn Meyer, Sarah Aluwuru, Rina Grundke, Jan Bleeker, Paul Seifert, Jay, Ody Patron, Christina & Dionisia Gravou und Dominik Graf von Schwerin holen sich von den Coaches Buzzer ab und leben den TVOG-Traum weiter. Vor allem Elektriker Paul überrascht nicht nur die Coaches, sondern auch die Zuschauer. Vorbei ist die Show für Mohamed Lakhdhar, Jezzi Capulong, Chioma Rabiej, Branka Schuler und Noemi Munoz.

Folge 10: Die letzten Blind Auditions der Staffel. Jessy Tawiah, Katja Forg, Vincenzo "Zio Wintz" Rindone und Leander Gronem sichern sich die letzten Plätze in einem der Teams. Dann stehen die ersten Battles auf dem Programm.

Wann läuft "The Voice of Germany"? Die zwölfte Staffel startet am Donnerstag, 18. August, bei ProSieben. Direkt am Freitag geht es bei SAT.1 weiter. TVOG kehrt damit zur Programmierung vom Start der Sendung zurück, als ebenfalls der Donnerstag und der Freitag von der Musikshow belegt wurden. Zu sehen sind die Folgen auch bei Joyn.

Warum startet TVOG schon im August? Während es in den vergangenen Jahren erst im Herbst los ging, startet die zwölfte Staffel bereits im Sommer. Der Grund: die Fußball-WM in Katar. "Noch bevor im November der Ball durch die Wüste rollt, haben ProSieben und SAT.1 die TVOG-Siegerin oder den -Sieger gekürt", erklärt Senderchef Daniel Rosemann. Die WM beginnt am 20. November in Katar.

Wer sind die Coaches der zwölften Staffel? TVOG-Dauerbrenner Mark Forster ist auch in diesem Jahr wieder dabei. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Stefanie Kloß und Rea Garvey, die beide in der Vergangenheit schon Mal Teil der TVOG-Jury waren. Sein "The Voice"-Debüt feiert Peter Maffay. "Ich habe immer bewundert, wie viele großartige Talente 'The Voice of Germany' als Sprungbrett in eine Laufbahn als Musikerinnen und Musiker wählen", erklärt der Altstar in einem Statement. "Dabei möglicherweise eine Hilfestellung zu geben, zusammen mit meinen Kollegen, finde ich super."

Wer moderiert die neue Staffel? Lena Gercke ist nicht mehr dabei. Sie wird durch Melissa Khalaj ersetzt. Wer in den letzten Jahren "The Voice Kids" geschaut hat, wird Melissa schon kennen. Für alle anderen stellen wir sie hier vor. Ihr Moderationspartner ist Thore Schölermann.