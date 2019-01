Dokumentarfilm

Online Kaufhaus heißt das Zauberwort, bei dem man ganz bequem von zu Hause aus mit wenigen Mausklicks eine Menge schöne Dinge vor die Haustüre bestellen kann. Bis es zu Otto, Zalando und Co. kam, war es allerdings ein langer Weg. Denn früher waren weder Modeketten, noch Kaufhäuser – ganz zu schweigen von heutigen Online-Versandhäusern – verbreitet.

Die Dokumentation "Wünsche werden wahr – Die Entstehung des Kaufhauses" von Sally Aitken und Christine Le Goff (Dienstag, 22. Januar, 22.25 Uhr, 3Sat) lässt die Zuschauer in die Vergangenheit reisen und zeigt, wie das erste Kaufhaus, das "Au Bon Marché" in Paris, eröffnete.

Vor allem das Leben von Aristide Boucicaut, dem Gründer des Pariser Kaufhauses, steht im Zentrum der Erzählung. Sein Weg führt vom Einzelhandel bis hin zum großen Traum, verschiedene Mode unter einem Dach zu vereinen. Was heute gewöhnlich und selbstverständlich ist, war damals neu: Die Stücke waren mit Preisschildern versehen, immer wechselnde, erschwingliche Mode war erhältlich und es gab Konfektionsgrößen. Auch der Job der Verkäuferin bestand plötzlich in einer neuen Dimension. Es gab keinen Kaufzwang, und man konnte Kleidung einfach anfassen und anprobieren. Die Dokumentation unterhält nicht nur mit einem lehrreichen Blick in das 18. Jahrhundert, sondern schärft noch einmal das Verständnis für das heutige Konsumverhalten und Kaufgewohnheiten.

Quelle: teleschau – der Mediendienst