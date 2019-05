SAT.1-Komödie

Von Jasmin Herzog

Tom Beck, Diana Amft, Rick Kavanian, Axel Stein und Jana Pallaske gehören zu der Top-Riege der deutschen Schauspieler. Und was passiert, wenn sie alle aufeinandertreffen? In der SAT.1-Komödie "Abi '97" leider sehr wenig.

Fünf fast 40-Jährige stehen an der Bar in einer überfüllten Disko, und ihre Gesichter spiegeln Unbehagen wider: Jetzt sind sie endgültig alt geworden. Über die laute Musik hinweg mault ein junges Mädchen dann auch noch einen der Freunde an: "Alter Sack, musst du nicht langsam ins Bett?" Aber als Abiturient geht man eben feiern, scheinen sich die fünf gedacht zu haben, denn: 20 Jahre nach ihrem Abschluss wurde ihnen der wieder aberkannt, da die Vorsitzende der Prüfungskommission ihren Universitätsabschluss gefälscht hatte. Nun kommen die ehemaligen Schüler in die Verlegenheit, die Prüfung ein zweites Mal ablegen zu müssen. Ziemlich gaga diese Story, aber die übliche Spannung vor einer wichtigen Schulaufgabe sucht man in der SAT.1-Komödie "Abi '97" vergeblich.

Jeder der fünf Protagonisten kämpft in der Komödie mit einem Problem: Christians (Tom Beck) Freundin ist plötzlich schwanger und der Kinderpsychologe absolut überfordert damit. Jochen (Axel Stein) wohnt nach der Scheidung wieder bei seinen Eltern, die versuchen ihren Sohn loszuwerden. Radiomoderator Piet (Rick Kavanian) schafft es nicht, sich an eine Frau zu binden. Die alleinerziehende Lisa (Diana Amft) ist unglücklich in Jochen verliebt, und Maria (Jana Pallaske) leidet an einer Sexsucht.

Die Grundidee, die Freunde nach so langer Zeit wiederzuvereinen und in die Situation der Abschlussprüfung zu katapultieren, ist originell gedacht, aber mit zu wenig Raffinesse und ausgeklügelten Handlungssträngen ausgearbeitet. Leichte Unterhaltung für den Montagabendabend ist bei der Regierarbeit vo Granz Henman dennoch garantiert. Denn komplett am Ziel ist die Komödie auch nicht vorbeigeschossen, bringt sie den Zuschauer doch das ein oder andere Mal zum Schmunzeln oder Lachen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst