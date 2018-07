| Fünfte Staffel bei RTL

Ab dem 18. Juli 2018 geht's wieder los: 20 Männer streiten sich in der neuen Bachelorette-Staffel um eine Frau. In der Hoffnung auf die große Liebe. Oder immerhin auf ein bisschen TV-Ruhm. Die Kandidaten, laut RTL "gestandene und garantiert attraktive Single-Männer", könnten dabei kaum unterschiedlicher sein. Wir stellen sie vor.

Die Verwertungskette bei RTL ist bekannt: Wer es einmal als Teilnehmer in eine "Bachelor"- oder "Bachelorette"-Staffel geschafft hat, darf nicht selten eine TV-Saison später nach Australien ins Dschungelcamp reisen, oder – in diesem Jahr neu eingeführt – zur nächsten "Bachelor in Paradise"-Staffel in ein schickes Ressort nach Thailand.

So gesehen wird es vermutlich nicht dabei bleiben, dass wir Kandidaten wie Alexander, Brian oder Daniel nur in den kommenden acht "Bachelorette"-Folgen besser kennenlernen. Wer sie sind, was sie machen, und was sie von einer Partnerin erwarten, verraten wir in den folgenden Kurz-Steckbriefen.

Alexander Hindersmann

Alter und Wohnort: 29 Jahre, wohnt in Gammelby.

Beruf : Hauptberuflich Personal Trainer, nebenbei Barkeeper.

: Hauptberuflich Personal Trainer, nebenbei Barkeeper. Hobbys : Neben seiner Tätigkeit als Fitness-Coach überzeugt der 29-Jährige auch gerne am Herd: Alexander ist leidenschaftlicher Hobby-Koch.

: Neben seiner Tätigkeit als Fitness-Coach überzeugt der 29-Jährige auch gerne am Herd: Alexander ist leidenschaftlicher Hobby-Koch. Traumfrau : Seine Traumfrau sollte auf jeden Fall treu und verlässlich sein. Von One-Night-Stands hält Alex nichts. Er möchte eine langfristige Partnerschaft – und eine Familie gründen.

: Seine Traumfrau sollte auf jeden Fall treu und verlässlich sein. Von One-Night-Stands hält Alex nichts. Er möchte eine langfristige Partnerschaft – und eine Familie gründen. Zeigt sich auf Instagram gerne so: Auf seinem Instagram-Account postet er gerne Selfies oder Bilder aus dem Fitnessstudio. Das sieht dann zum Beispiel so aus:

Ein Beitrag geteilt von Alexander Hindersmann (@alexander_hindersmann) am Mär 5, 2015 um 12:58 PST

Andi Janzen

Alter und Wohnort : 28 Jahre, wohnt in Bielefeld, in Sibirien geboren.

: 28 Jahre, wohnt in Bielefeld, in Sibirien geboren. Beruf : Als KFZ-Sachbearbeiter beschäftigt er sich mit dem Import und Export von Autoteilen. Nebenbei jobbt Andi zudem als Barkeeper und studiert Logistikmanagement in Hamburg.

: Als KFZ-Sachbearbeiter beschäftigt er sich mit dem Import und Export von Autoteilen. Nebenbei jobbt Andi zudem als Barkeeper und studiert Logistikmanagement in Hamburg. Hobbys : Andi geht fast wöchentlich in die Sauna und spielt Fußball beim SC Bielefeld. Sein Vorbild: Cristiano Ronaldo.

: Andi geht fast wöchentlich in die Sauna und spielt Fußball beim SC Bielefeld. Sein Vorbild: Cristiano Ronaldo. Traumfrau: Eine richtige Beziehung hatte der 28-Jährige bisher nicht. Auch in seiner wilden Zeit als Club-Animateur und Stripper habe er nie die Richtige kennenlernen können. Nun sucht er nach einer Partnerin mit Herz, Humor und Kinderwunsch.

Brian Dwyer

Alter und Wohnort : 27 Jahre, wohnt in Sauerlach

: 27 Jahre, wohnt in Sauerlach Beruf : Maler und Lackierer.

: Maler und Lackierer. Hobbys : Seine größte Leidenschaft gilt dem Fußball. Er selbst spielt beim TSV Sauerlach.

: Seine größte Leidenschaft gilt dem Fußball. Er selbst spielt beim TSV Sauerlach. Traumfrau : Brian, Sohn eines US-Soldaten, sucht eine loyale und nett Frau. Dafür gehe er auch gerne mal Umwege, denn Dating-Apps sind ihm zu oberflächlich.

: Brian, Sohn eines US-Soldaten, sucht eine loyale und nett Frau. Dafür gehe er auch gerne mal Umwege, denn Dating-Apps sind ihm zu oberflächlich. Zeigt sich auf Instagram gerne so:

Ein Beitrag geteilt von Brian Dwyer | (@brian_dwyer9) am Mär 2, 2018 um 7:20 PST

Chris Kunkel

Alter und Wohnort : 28 Jahre, wohnt in Hanau.

: 28 Jahre, wohnt in Hanau. Beruf : Vertriebsmitarbeiter und Automobilkaufmann.

: Vertriebsmitarbeiter und Automobilkaufmann. Hobbys : Chris ist passionierter Tattoo-Fan und trifft sich gerne mit seinen Freunden.

: Chris ist passionierter Tattoo-Fan und trifft sich gerne mit seinen Freunden. Traumfrau : Seine Traumfrau sollte seinen Humor teilen und selbstbewusst sein.

: Seine Traumfrau sollte seinen Humor teilen und selbstbewusst sein. Zeigt sich auf Instagram gerne so:

Ein Beitrag geteilt von Chris Kunkel (@chris_kunkel) am Jul 3, 2018 um 10:32 PDT

Daniel Lott

Alter und Wohnort : 27 Jahre, wohnt in Bad Saulgau.

: 27 Jahre, wohnt in Bad Saulgau. Beruf : Daniel hat Wirtschaftsingenieurwesen in Spanien, Malaysia, Australien und Tschechien studiert und in Indien gearbeitet. Seit Juli arbeitet er als Vertriebsingenieur in München.

: Daniel hat Wirtschaftsingenieurwesen in Spanien, Malaysia, Australien und Tschechien studiert und in Indien gearbeitet. Seit Juli arbeitet er als Vertriebsingenieur in München. Hobbys : Fußball, Snowboarden, Tauchen – Daniel kann sich für fast jede Sportarbeit begeistern und geht als amtierender "Mr. Schwaben" ins Rennen um die "Bachelorette".

: Fußball, Snowboarden, Tauchen – Daniel kann sich für fast jede Sportarbeit begeistern und geht als amtierender "Mr. Schwaben" ins Rennen um die "Bachelorette". Traumfrau : Das Aussehen ist für Daniel der "Türöffner". Der Rest kommt dann sicher ganz von allein.

: Das Aussehen ist für Daniel der "Türöffner". Der Rest kommt dann sicher ganz von allein. Zeigt sich auf Instagram gerne so:

Ein Beitrag geteilt von Daniel Lott | (@daniel_lott_) am Mai 7, 2018 um 2:45 PDT

Dave Rupp

Alter und Wohnort : 33 Jahre, wohnt Völklingen.

: 33 Jahre, wohnt Völklingen. Beruf : Der Ex-Soldat ist Inhaber einer eigenen Beach Bar.

: Der Ex-Soldat ist Inhaber einer eigenen Beach Bar. Hobbys : Dave sucht den Adrenalin-Kick und kann sich zum Beispiel fürs Tauchen, Motorradfahren oder Bungeejumping begeistern.

: Dave sucht den Adrenalin-Kick und kann sich zum Beispiel fürs Tauchen, Motorradfahren oder Bungeejumping begeistern. Traumfrau: Der Vize-"Mr. Saarland" 2018 ist seit zwei Jahren Single. Mit seinem zeitaufwändigem Job komme nicht jede Frau klar.

Dennis Zrener

Alter und Wohnort : 25 Jahre, wohnt ihn Iffezheim.

: 25 Jahre, wohnt ihn Iffezheim. Beruf : Der Tourismuskaufmann verdient nebenberuflich auch Geld als Model.

: Der Tourismuskaufmann verdient nebenberuflich auch Geld als Model. Hobbys : Sport und Reisen.

: Sport und Reisen. Traumfrau : Optisch hat er keine bestimmten Vorstellungen. Vielmehr sollte seine Partnerin seine Interessen mit ihm teilen können.

: Optisch hat er keine bestimmten Vorstellungen. Vielmehr sollte seine Partnerin seine Interessen mit ihm teilen können. Zeigt sich auf Instagram gerne so:

Ein Beitrag geteilt von DENNIS ZRENER | (@dennis_zrener) am Jan 10, 2018 um 8:09 PST

Eddy Mock

Alter und Wohnort : 27 Jahre, wohnt in Neustadt, in Kasachstan geboren.

: 27 Jahre, wohnt in Neustadt, in Kasachstan geboren. Beruf : Als Tanz- und Fitnesstrainer gibt Eddy Zumba- sowie Bauch-Beine-Po-Kurse.

: Als Tanz- und Fitnesstrainer gibt Eddy Zumba- sowie Bauch-Beine-Po-Kurse. Hobbys : Er spielt leidenschaftlich gern auf seiner Hang Drum.

: Er spielt leidenschaftlich gern auf seiner Hang Drum. Traumfrau : Seine Traumfrau sollte herzlich und offen sein. Eine Portion Selbstverliebtheit schadet auch nicht.

: Seine Traumfrau sollte herzlich und offen sein. Eine Portion Selbstverliebtheit schadet auch nicht. Zeigt sich auf Instagram gerne so:

Ein Beitrag geteilt von Edgar Mock (@eddy_mock) am Mai 1, 2018 um 10:59 PDT

Filip Pavlovic

Alter und Wohnort : 24 Jahre, wohnt in Hamburg.

: 24 Jahre, wohnt in Hamburg. Beruf : Fitnesstrainer.

: Fitnesstrainer. Hobbys : Fußball sowie Käfigkämpfe beim Mixed-Martials-Arts.

: Fußball sowie Käfigkämpfe beim Mixed-Martials-Arts. Traumfrau : Filip, der sich selbst als verpeilten Chaoten beschreibt, wünscht sich eine Frau an seiner Seite, die bei seinen Späßen mit macht und mit seiner direkten Art gut klar kommt.

: Filip, der sich selbst als verpeilten Chaoten beschreibt, wünscht sich eine Frau an seiner Seite, die bei seinen Späßen mit macht und mit seiner direkten Art gut klar kommt. Zeigt sich auf Instagram gerne so:

Ein Beitrag geteilt von FILIP PAVLOVIC | (@filip_pavlovic1) am Feb 15, 2018 um 9:25 PST

Jan Elsigk

Alter und Wohnort : 24 Jahre, wohnt in Saarbrücken.

: 24 Jahre, wohnt in Saarbrücken. Beruf : Bank-Mitarbeiter.

: Bank-Mitarbeiter. Hobbys : Seine Familie und sein Mischlingshund Kalle stehen für Jan an erster Stelle. Außerdem geht der 24-Jährige gerne reiten. Kann er damit bei der Bachelorette punkten?

: Seine Familie und sein Mischlingshund Kalle stehen für Jan an erster Stelle. Außerdem geht der 24-Jährige gerne reiten. Kann er damit bei der Bachelorette punkten? Traumfrau : Seine Partnerin sollte eine gute Mischung aus Lebensfreude, Offenheit und Selbstbewusstsein mitbringen.

: Seine Partnerin sollte eine gute Mischung aus Lebensfreude, Offenheit und Selbstbewusstsein mitbringen. Zeigt sich auf Instagram gerne so:

Ein Beitrag geteilt von Jan_elsigk (@jan_elsigk) am Feb 26, 2018 um 8:41 PST

Jorgo Alatsas

Alter und Wohnort : 30 Jahre, wohnt in Mannheim.

: 30 Jahre, wohnt in Mannheim. Beruf : Jorgo hat erst kürzlich seinen Master in International Management abgeschlossen und träumt von einem eigenen Unternehmen in der Modebranche.

: Jorgo hat erst kürzlich seinen Master in International Management abgeschlossen und träumt von einem eigenen Unternehmen in der Modebranche. Hobbys : Neben Musik, Tanz und Gesang zählt auch das Thaiboxen zu Jorgos Hobbys.

: Neben Musik, Tanz und Gesang zählt auch das Thaiboxen zu Jorgos Hobbys. Traumfrau : Der 30-Jährige wünscht sich vor allem eine Frau, mit der er tiefgründige Gespräche führen kann.

: Der 30-Jährige wünscht sich vor allem eine Frau, mit der er tiefgründige Gespräche führen kann. Zeigt sich auf Instagram gerne so:

Ein Beitrag geteilt von JORGO ALATSAS | (@jorgoalatsas) am Nov 16, 2017 um 4:16 PST

Kai Schrader

Alter und Wohnort : 38 Jahre, wohnt in Dortmund.

: 38 Jahre, wohnt in Dortmund. Beruf : Karriere-Berater.

: Karriere-Berater. Hobbys : Motorradfahren und Fußball.

: Motorradfahren und Fußball. Traumfrau: Kai wünscht sich die ideale Kombination aus Liebespaar und bester Freundschaft. Sein Motto: "Gemeinsam gegen den Rest der Welt".

Kevin Pander

Alter und Wohnort : 27 Jahre, wohnt in Norderstedt.

: 27 Jahre, wohnt in Norderstedt. Beruf : Versicherungskaufmann.

: Versicherungskaufmann. Hobbys : Fitness und Boxen.

: Fitness und Boxen. Traumfrau: Kevin hält nichts von zu viel Make-up, sondern wünscht sich eine natürliche Frau, die mit beiden Beinen fest im Leben steht.

Zeigt sich auf Instagram gerne so:

Ein Beitrag geteilt von Kevin | (@kevin_pander) am Mär 17, 2017 um 8:10 PDT

Manuel Dichtl

Alter und Wohnort : 38 Jahre, wohnt in Frankfurt.

: 38 Jahre, wohnt in Frankfurt. Beruf : Manuel ist Facharzt für Ortopädie und Unfallchirugie. In seiner Praxis bietet er auch Behandlungen mit Botox und Hyaluronsäure an. Einen Selbstversuch hat er bereits hinter sich.

: Manuel ist Facharzt für Ortopädie und Unfallchirugie. In seiner Praxis bietet er auch Behandlungen mit Botox und Hyaluronsäure an. Einen Selbstversuch hat er bereits hinter sich. Hobbys : Reisen.

: Reisen. Traumfrau: Seine Traumfrau möchte Manuel auf jeden Fall zu einem Date bei Sonnenuntergang ausführen.

Maxim Sachraj

Alter und Wohnort : 29 Jahre, wohnt in Hamburg.

: 29 Jahre, wohnt in Hamburg. Beruf : Ingenieur.

: Ingenieur. Hobbys : Sport und Meditation.

: Sport und Meditation. Traumfrau : Nicht nur das Äußere muss zählen, sondern auch der Charakter.

: Nicht nur das Äußere muss zählen, sondern auch der Charakter. Zeigt sich auf Instagram gerne so:

Ein Beitrag geteilt von MAXIM SACHRAJ (@maxim_sachraj) am Jun 4, 2018 um 3:15 PDT

Rafi Rachek

Alter und Wohnort : 28 Jahre, wohnt in Köln

: 28 Jahre, wohnt in Köln Beruf : Personal Trainer.

: Personal Trainer. Hobbys : Rafi ist ein Familienmensch und reist gerne.

: Rafi ist ein Familienmensch und reist gerne. Traumfrau : Seine Traumfrau sollte eine tolle Ausstrahlung haben, treu und witzig sein und Kinder mögen.

: Seine Traumfrau sollte eine tolle Ausstrahlung haben, treu und witzig sein und Kinder mögen. Zeigt sich auf Instagram gerne so:

Ein Beitrag geteilt von RAFI RACHEK (@rafiedlind) am Dez 26, 2017 um 11:29 PST

Sascha Schmitz

Alter und Wohnort : 39 Jahre, wohnt in Tönisvorst.

: 39 Jahre, wohnt in Tönisvorst. Beruf : Werbefachmann.

: Werbefachmann. Hobbys : Kickboxen und sein Auto.

: Kickboxen und sein Auto. Traumfrau: Dazu macht Sascha keine konkreten Angaben. Er ist sich aber sicher, mit seinem Charme bei der "Bachelorette" punkten zu können.

Sören Altmann

Alter und Wohnort : 33 Jahre, wohnt in Hamburg.

: 33 Jahre, wohnt in Hamburg. Beruf : DJ.

: DJ. Hobbys : Musik spielt für den DJ selbstverständlich eine große Rolle. Ansonsten geht er gerne paddeln oder windsurfen.

: Musik spielt für den DJ selbstverständlich eine große Rolle. Ansonsten geht er gerne paddeln oder windsurfen. Traumfrau : Das Äußere sollte passen, vor allem aber möchte Sören mit seiner Partnerin Pferde stehlen können.

: Das Äußere sollte passen, vor allem aber möchte Sören mit seiner Partnerin Pferde stehlen können. Zeigt sich auf Instagram gerne so:

Ein Beitrag geteilt von Sören | (@soeren_altmann) am Mär 14, 2017 um 10:32 PDT

Stefan Gritzka

Alter und Wohnort : 35 Jahre, wohnt in Hannover.

: 35 Jahre, wohnt in Hannover. Beruf : Steuerfachangestellter.

: Steuerfachangestellter. Hobbys : In seiner Fahrrad-Werkstatt arbeitet Stefan an "personalisierten Rädern".

: In seiner Fahrrad-Werkstatt arbeitet Stefan an "personalisierten Rädern". Traumfrau : Seine Traumfrau sollte schlagfertig sein und mit seiner Ironie umzugehen wissen.

: Seine Traumfrau sollte schlagfertig sein und mit seiner Ironie umzugehen wissen. Zeigt sich auf Instagram gerne so:

Ein Beitrag geteilt von Stefan Gritzka (@stefan_gritzka) am Jul 2, 2018 um 6:11 PDT

Vadim Vyskubov

Alter und Wohnort : 27 Jahre, wohnt in Weinheim, in Sibirien geboren.

: 27 Jahre, wohnt in Weinheim, in Sibirien geboren. Beruf : Export-Assistent.

: Export-Assistent. Hobbys : Fashion und Shopping.

: Fashion und Shopping. Traumfrau : Vadim sucht eine selbstbewusste und charakterstarke Frau an seiner Seite.

: Vadim sucht eine selbstbewusste und charakterstarke Frau an seiner Seite. Zeigt sich auf Instagram gerne so:

Ein Beitrag geteilt von Vadim Vyskubov (@vadim.vy_official) am Mär 3, 2018 um 6:44 PST

Um welche Frau die 20 Kandidaten buhlen, hat RTL derweil noch nicht offiziell bekanntgegeben. Spekuliert wird, dass die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin Nadine Klein den Herren der Runde den Kopf verdrehen soll.