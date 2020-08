| Endspiel in Lissabon

Von Antje Rehse

Arbeitssieg nach der Gala: Durch einen 3:0-Erfolg gegen Olympique Lyon – das Ergebnis klingt souveräner, als es war – hat sich der FC Bayern für das Finale der Champions League qualifiziert. Hier gibt es alle Infos zur TV-Übertragung.

Tolle Nachrichten für Fußball-Fans: Weil das Finale der Königsklasse mit deutscher Beteiligung stattfindet, wird das Spiel im Free-TV übertragen. Neben Sky und DAZN (jetzt einen Monat kostenlos testen*) zeigt auch das ZDF das Endspiel zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern live. Möglich macht das der Staatsrundfunkvertrag.

Am Sonntag kommt es zum Duell zwischen dem deutschen Rekordmeister und den von Thomas Tuchel trainierten Franzosen. Die Bayern hatten sich durch ihren historischen 8:2-Sieg gegen den FC Barcelona im Viertelfinale und ein 3:0 gegen Lyon für das Finale qualifiziert. PSG hatte im Viertelfinale gegen Atalanta erst kurz vor Schluss aus dem 0:1 noch ein 2:1 gemacht. Gegen RB Leipzig zeigte sich die Tuchel-Truppe deutlich souveräner.

Das ZDF überträgt am Sonntag, 23. August, ab 20.15 Uhr. Vorberichte sind auch schon vorher im Rahmen der Übertragung der deutschen Meisterschaften im Mehrkampf der Leichtathleten zu sehen (15.30 Uhr bis 17.00 Uhr). Anpfiff des Finals in Lissabon ist um 21.00 Uhr.

Moderator Jochen Breyer begrüßt als Gesprächsgast den ehemaligen Bayern-Profi Sandro Wagner. Béla Réthy kommentiert das Spiel für das ZDF.

Sky beginnt schon um 19.00 Uhr mit der Berichterstattung. Sebastian Hellmann begrüßt Sky-Experte Lothar Matthäus sowie Boris Becker im Studio. Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Partie und Patrick Wasserziehr geht im Stadion vor und nach dem Spiel auf Stimmenfang.

Das Viertelfinale der Champions League 19/20 im Überblick:

Mittwoch, 12. August 2020 (Anpfiff jeweils um 21.00 Uhr)

Atalanta Bergamo - Paris St. Germain 1:2 (DAZN)

Donnerstag, 13. August 2020

RB Leipzig - Atlético Madrid 2:1 (Sky und DAZN)

Freitag, 14. August 2020

FC Barcelona - FC Bayern München 2:8 (Sky)

Samstag, 15. August 2020

Manchester City - Olympique Lyon 3:1 (Sky und DAZN)

Das Halbfinale der Champions League 19/20 im Überblick (Anpfiff jeweils um 21.00 Uhr):

Dienstag, 18. August

RB Leipzig - Paris St. Germain 0:3 (Sky und DAZN)

Mittwoch, 19. August

Olympique Lyon - FC Bayern München 0:3 (Sky und DAZN)

Das Finale der Champions League 19/20

Sonntag, 23. August, 21.00 Uhr

Paris St. Germain - FC Bayern München (ZDF, Sky und DAZN)

Europa League bei RTL und DAZN

Das Finalturnier in der Europa League findet in NRW statt. RTL, das ausgewählte Spiele im Free-TV überträgt, verlagert die Berichterstattung in einen Beach Club am Rhein. Alle Spiele der Europa League sind bei Streaming-Anbieter DAZN zu sehen. Hier finden Sie alle Infos zur TV-Übertragung und Sendezeiten in der Europa League.



