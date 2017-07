Neue Staffel auf RTL

Das sind die Kandidaten von "Dance Dance Dance"

Wo können sich Stars entweder richtig blamieren oder echten Respekt verdienen? Klar: Auf der Tanzfläche - genauer bei der beliebten RTL-Show "Dance Dance Dance", die ab Herbst in die zweite Staffel geht. Nun enthüllte RTL auch, welche 14 Promis diesmal, aufgeteilt in sieben Teams, das Tanzbein schwingen werden

Schaupielerin Christine Neubauer wagt sich mit ihrem Kollegen Gedeon Burkhard aufs Parkett, mit Jo Weil und Mirja du Mont geht ein weiteres Schauspieler-Paar an den Start. Ein Damen-Duo bilden die beiden Sängerinnen Sandy Mölling ("No Angels") und Bahar Kizil ("Monrose), während die beiden DSDS-Gewinner Luca Hänni und Prince Damien beweisen wollen, dass auch zwei Herren durchaus grazil tanzen können - ebenso wie die beiden Olympiateilnehmer im Kunstturnen Marcel Nguyen und Andreas Bretschneider. Marc Eggers und Aminata Sanogo vertreten die schicke Model-Fraktion; Ex-Fußball-Nationalspieler David Odonkor traut sich klassisch mit seiner Ehefrau Suzan in den Wettbewerb.

Bewertet werden die Paare von der Jury um Popstar DJ BoBo, Choreograf Cale Kalay und - neu dabei - Moderatorin Ruth Moschner ("Grill den Henssler"). Das Motto der diesjährigen Staffel, die aktuell in Köln aufgezeichnet wird, dürfte Tanz- und Filmfans gleichermaßen freuen: Die sieben prominenten Paare tanzen die berühmtesten Tanzszenen aus Spielfilmen und Musikvideos nach. Was dabei herausgekommen ist, strahlt RTL in der von Nazan Eckes und Jan Köppen moderierten Show ab September aus.

Quelle: teleschau - der mediendienst