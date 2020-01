CBS-Produktion

Comeback für den Kultthriller "Das Schweigen der Lämmer" – aber im Serienformat. Die Produktion des US-Senders CBS soll die Geschichte der FBI-Agentin Clarice Starling erzählen.

1992 räumte "Das Schweigen der Lämmer" alle fünf wichtigsten Preise bei der Oscar-Verleihung ab: Er wurde als bester Film ausgezeichnet, Anthony Hopkins bekam den Preis als bester Hauptdarsteller, Jodie Foster den Oscar als beste Hauptdarstellerin, Jonathan Demme für die Regie, und auch das beste Drehbuch wurde gewürdigt. Fast 30 Jahre später soll aus dem Kult-Film nun eine Serie werden, wie "Deadline" berichtet. Bei der Winter-Pressetour der Television Critics Association kündigte der US-amerikanische Sender CBS an, an einem großen Spin-Off von "Das Schweigen der Lämmer" namens "Clarice" zu arbeiten. Die Serie soll zeitlich im Jahr 1993 – also ein Jahr nach dem Kinoerfolg – einsteigen und die bisher unbekannte persönliche Geschichte von Clarice erzählen, die weitere Fälle um Serienmörder sowie Sexualverbrecher übernimmt und sich dabei durch die politische Welt von Washington, D.C. kämpfen muss.

"Nach mehr als 20 Jahren des Schweigens haben wir das Privileg, einer der beständigsten Heldinnen Amerikas – Clarice Starling – eine Stimme zu geben", lassen sich die Drehbuchautoren Alex Kurtzman und Jenny Lumet zitieren. "Clarices Tapferkeit und Komplexität haben immer den Weg erleuchtet, auch wenn ihre persönliche Geschichte im Dunkeln blieb. Aber ihre ist genau die Geschichte, die wir heute brauchen: ihr Kampf, ihre Belastbarkeit, ihr Sieg. Ihre Zeit ist jetzt und immer."

Unklar ist bislang, ob die inzwischen 57-jährige Jodie Foster erneut in die Rolle der Agentin schlüpfen wird.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH