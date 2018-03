"Wer bremst, hat verloren"

Von Hans Czerny

Ein nächtliches Duell zwischen Auto-Rasern endet tödlich – ein Reifen war angesägt. Hauptkommissar Voss und Annabell Lorenz ermitteln.

Atemlos rasen Benjamin und sein Gegner in der ersten von insgesamt sieben neuen Folgen des ZDF-Dauerkrimis "Der Alte" im illegalen Autorennen durch die Nacht. Doch bereits nach wenigen Sekunden überschlägt sich Benjamins Wagen. Hauptkommissar Voss (Jan-Gregor Kremp) und seine Kollegin Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) finden heraus, dass ein Reifen angesägt war. Zudem werden im Wagen 60.000 Euro gefunden. Wer war der Täter? Der Fahrer des anderen Wagens, eines 600 PS-Boliden, oder jemand aus der Raser-Clique in der Shisha-Bar?

Voss und Co. finden heraus, dass Ben bereits vor zwei Jahren in einen Raser-Unfall verwickelt war, bei dem eine junge Frau starb. Zudem hatte er eine andauernde Auseinandersetzung mit seinem Vater, einem dubiosen Politiker. War die Tat eine späte Rache? – Start mit sieben neuen Folgen des unverwüstlichen ZDF-Freitagskrimis mit dem dienstbeflissenen Jan-Gregor Kremp in der Titelrolle (seit 2012).

