| RTL-Datingshow

Für Fans der gepflegt-romantischen Trash-Unterhaltung startet das Jahr 2019 rasant. Schon am 2. Januar schickt RTL wieder 20 Single-Frauen in den Konkurrenzkampf. Wer erobert das Herz von "Bachelor" Andrej Mangold? Nun sind alle 20 Kandidatinnen bekannt.

Diesmal wollte es der Kölner Sender offenbar besonders spannend machen und stellte zunächst nur zehn der 20 Teilnehmerinnen vor. Nun gibt es aber auch Bilder und Infos zu den weiteren zehn Damen. Von der Pharmareferentin über die Flugbegleiterin bis hin zur Montiererin sind die verschiedensten Single-Ladys vertreten.

Sie alle hoffen darauf, in Mexiko die letzte Rose von "Bachelor" Andrej Mangold zu erhalten. Der frühere Basketball-Nationalspieler ist bereits der neunte Rosenkavalier der RTL-Datingshow. Er sei "gespannt auf die Art und Weise des Datings", erklärte Andrej. "Mit Social Media ist das Kennenlernen heute so schnell geworden, das finde ich sehr schade", kritisiert der Hannoveraner. Die Kameras beim "Bachelor" kann er verkraften, denn es sei sehr spannend "einen längeren Zeitraum hinweg abseits vom Alltag Frauen intensiv kennenzulernen, so ganz ohne Nebengeräusche".

In jeder Nacht der Rosen muss er sich entscheiden: Bei welcher der Damen schlägt sein Herz höher? Welche Kandidatin möchte er noch besser kennenlernen? Und mit welcher von ihnen ist eine rosige Zukunft ausgeschlossen? Nur, wer am Ende des Abends die begehrte Rose erhält und diese auch annimmt, darf weiter um den Junggesellen kämpfen.

Die neue Staffel wurde in Mexiko aufgezeichnet und wird in neun zweistündigen Folgen ausgestrahlt, die erste davon am 2. Januar 2019 ab 20.15 Uhr.