Erster Trailer ist da

Ein Klassiker kehrt zurück: Disneys "Der König der Löwen" findet als Realverfilmung seinen Weg zurück auf die Kinoleinwand. Der erste Trailer lässt Fanherzen höher schlagen.

"Eines Tages geht die Sonne meiner Herrschaft unter – und geht mit dir als neuem König wieder auf": Seit Bekanntwerden, dass "Der König der Löwen" nun auch – wie viele andere Animationsfilme zuvor – als Realverfilmung zurückkehrt, war die Sorge groß, ob das überhaupt möglich sei. Schließlich wurde "Der König der Löwen" (1994) zum Lieblingsfilm einer ganzen Generation.

Nun hat Disney den ersten Trailer der Neuverfilmung veröffentlicht, die unter der Regie von Jon Favreau ("The Jungle Book") entsteht. Und selbst Zweifler müssen zugeben: Er sieht beeindruckend aus! In der englischen Version des Trailers ist Mufasas Stimme aus dem Originalfilm zu hören: James Earl Jones. Und auch sonst macht der Trailer den Eindruck, dass sich Favreau sehr an dem Animationsfilm orientiert hat: Eins zu eins scheinen die Bilder von damals umgesetzt, wenn die Bewohner von Mufasas Königreich der Präsentation des Thronerbens Simba beiwohnen. Auch in der Realverfilmung ist natürlich vieles animiert, soll aber dem echten Leben nahekommen.

Ob das auch im gesamten Film der Fall sein wird, davon werden sich Kinozuschauer ab 18. Juli 2019 überzeugen können, wenn "Der König der Löwen" hierzulande den Weg in die Kinos findet. Als weitere Stimmen sind in der englischen Version Beyoncé als Nala, Donald Glover als Simba und Seth Rogen als Pumbaa zu hören.

Quelle: teleschau – der Mediendienst