| Serie mit Hendrik Duryn und Jessica Ginkel

"Der Lehrer": RTL gibt sechste Staffel in Auftrag

Gute Nachrichten für Fans der RTL-Serie "Der Lehrer": Der Kölner Privatsender hat noch während der aktuell laufenden fünften Staffel eine sechste Staffel mit Hendrik Duryn und Jessica Ginkel in Auftrag gegeben. Die Ausstrahlung ist für Frühjahr 2018 geplant.

Der Erfolg gibt RTL Recht: Mit einem Marktanteil von 11,1 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer (2,51 Mio.) holte die achte Folge von "Der Lehrer" vergangegen Donnerstag erneut den Sieg in der Primetime. Entsprechend früh entschied sich der Sender dazu, neue Folgen in Auftrag zu geben.

Produziet werden die zwölf Episoden der sechsten Staffel, die im Frühjahr 2018 auf RTL zu sehen sein sollen, von Sony Pictures in Köln. Wer "Der Lehrer" verpasst hat, kann die Sendung gleich im Anschluss an die TV-Ausstrahlung bei www.tvnow.de sieben Tage kostenlos sehen.