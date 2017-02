| Jetzt abstimmen

Oscar-Voting: Wem gönnen Sie einen Academy Award?

In der Nacht von Sonntag auf Montag wird der wohl begehrteste Filmpreis der Welt zum 89. Mal vergeben. Ab 2.30 Uhr deutscher Zeit kürt die Academy die Sieger der diesjährigen Oscar-Verleihung. Aber wem würden Sie ihre Stimme geben?

Mit 14 Nominierungen gehört "La La Land" zu den Favoriten der Oscar-Nacht. Dass das hochgelobte Musical von Regisseur Damien Chazelle allerdings auch in allen Kategorien gewinnen wird, darf stark bezweifelt werden. Vor allem in der Königsrubrik 'Bester Film' gehören Werke wie "Moonlight", "Arrival" und vor allem "Manchester By The Sea" zu den wohl größten Konkurrenten.

Wer am Ende das Oscar-Rennen machen wird, zeigt ProSieben in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2.30 Uhr mit der Live-Übertragung aus dem Dolby Theatre in Los Angeles. Bereits um 23.30 Uhr startet zudem der Oscar-Countdown.

Zeit genug also, um vorher selbst noch Oscar-Jury spielen zu dürfen. Stimmen Sie dazu hier in unserem Voting für Ihre Favoriten ab. Wir sind gespannt, wer es Ihrer Meinung nach verdient hätte.