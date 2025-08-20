„Die Ex von Stefan Mross?“ – So reagiert Anna-Carina Woitschack

Im November 2022 trennten sich Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross nach sechs Jahren Beziehung. In einem Gespräch im "Schlager Radio"-Podcast "Chefsache mit Oliver Dunk" sprach die Sängerin nun offen über das Ende ihrer Ehe – und klärte dabei sogleich einen Irrtum auf.

Darum trat Anna-Carina immer unter dem Nachnamen "Woitschack" auf "In deinem Ausweis steht noch dein Ehename Mross", meinte Moderator Oliver Dunk mit Blick auf den Wikipedia-Eintrag des Schlagerstars. Woitschack widersprach sofort: "Der steht da gar nicht! Da steht Woitschack." Ihr Reisepass sei zwar älter, doch darin sei ihr Geburtsname zu lesen. "Und mein Ausweis ist sowieso abgelaufen."

Auf der Bühne habe sie ohnehin nie den Namen Mross tragen wollen. "Ich heiße halt schon immer Woitschack und ich wollte das auch auf der Bühne definitiv weiter behalten. Man arbeitet ja auch mit dem Namen, mit der Marke, und dann doch auch seit 13 Jahren", erklärte die 32-Jährige. Wichtig sei ihr gewesen, sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, vom prominenten Nachnamen ihres Mannes profitieren zu wollen: "Dem wollte ich ganz klar aus dem Weg zu gehen."

"Es gehören trotzdem immer zwei dazu" Dass sie bis heute manchmal als "die Ex von Stefan Mross" bezeichnet werde, störe sie kaum. "Mir ist das eigentlich relativ egal. Ich glaube, ich habe mir doch mittlerweile auch eine eigene, sehr treue Base aufgebaut von Menschen, die mir folgen, die immer hinter mir stehen. Es war mir ehrlich gesagt noch nie wichtig, wie die Leute mich betiteln."

Auch ihre öffentliche Ehe mit Stefan Mross bereue sie nicht – ebenso wenig wie die Hochzeit im TV. "Zu der Zeit war es absolut in Ordnung, sonst hätten wir beide das ja auch nicht gemacht. Und es fühlt sich auch jetzt nicht falsch an im Nachhinein", betonte Woitschack nun. "Ich will da nicht böse nachtreten, sondern ich bin ja auch dankbar dafür. In jeder Beziehung oder Ehe oder auch in einer Freundschaft, wenn es dann zum Schluss kommt: Es gehören trotzdem immer zwei dazu."

In den gemeinsamen Jahren mit ihrem Ex habe sie "auch schöne Zeiten" erlebt. Inzwischen richte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin aber den Blick nach vorne: "Ich möchte eigentlich lieber ins Hier und Jetzt schauen."

