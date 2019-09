| Neue Staffel bei VOX

Mit elf neuen Folgen kehrt die VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" zurück. In der sechsten Staffel erweitert ein neuer Investor das Team. Hier finden Sie alle Infos.

Welcher Gründer beeindruckt die Investoren? Für welches Produkt sehen Sie einen Markt. Und wer blamiert sich beim Pitch? Folge für Folge halten wir Sie hier während der sechsten Staffel auf dem Laufenden.

Folge 3: 800.000 Euro für Sammelbilder?

Ein Sammelalbum für Amateurklubs: Diese Idee stellen die Gründer von "Stickerstars" in der "Höhle der Löwen" vor. "Bei uns wird jeder zum Star", erklärt Fabian Bönsch. Jeder Verein kann sein eigenes Sammalalbum ordern, die Sammelbilder gibt es dann im örtlichen Supermarkt zu kaufen. Eine charmante Idee, von der die Gründer absolut überzeugt sind. 800.000 Euro wollen sie von den Investoren haben, dafür bieten sie zehn Prozent ihrer Firmenanteile. Ganz schön happig ... Zumal sie seit Start erst 500 dieser Alben verkauft haben. So sehen das dann auch die "Löwen", die einer nach dem anderen wegen der – aus ihrer Sicht zu hohen – Firmenbewertung abspringen.

Deutlich bescheidener ist Apotheker Christopher Rupp, der seinen auf Geruch basierenden Angelköder "iCapio" vorstellt. Er braucht "nur" 95.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile. In Deutschland will er das innovative Angelködersystem groß rausbringen und dann auch den riesigen Angelmarkt in den USA erobern. Gleich drei "Löwen" beißen an: Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel und Georg Kofler wollen alle mit dem Gründer zusammenarbeiten. Letztendlich bekommt Maschmeyer den Deal.

Außerdem mit einem Deal nach Hause gehen die Gründer von "Taste Hero", einem Flaschenaufsatz, mit dem ein Flaschenbier wie ein Frischgezapftes schmecken soll, und das Start-up "Renjer", das Trockenfleisch vom Wild vertreibt. Beide kommen bei Ralf Dümmel unter, der bei "Taste Hero" mit 50.000 Euro für 25 Prozent und bei "Renjer" mit 150.000 Euro für 15 Prozent einsteigt.

Folge 2: Reibereien und ein geplatzter Deal

Sümmeyya Bach hat seit einer Kindheit ein großes Problem: Sie schwitzt sehr stark. "Selbst durch Jeans-, Leder und sogar Winterjacken zeichneten sich trotz Minusgrade große und sichtbare Schweißflecken ab”, erklärt die Hamburgerin. Darunter leidet die junge Frau natürlich sehr. Also entwickelt sie selbst ein Produkt, das Abhilfe schaffen soll: "Soummé", ein Antitransparent mit Pflegestoffen. Nur mit Unterstützung ihrer Mutter schafft sie es, das Produkt auf den Markt zu bringen.

Die Investoren sind begeistert von der Gründerin, die einen emotionalen Pitch hinlegt und ihre Tränen kaum zurückhalten kann. Aber investieren sie auch? 150.000 Euro für zehn Prozent ihres Unternehmens möchte Sümmeyya Bach haben. Beauty-Expertin Judith Williams bietet die gewünschte Summe, will aber 20 Prozent. Genau wie Ralf Dümmel. Georg Kofler bietet 200.000 'Euo für 15 Prozent, dennoch entscheidet sich die Gründerin für Dümmel. Auch, weil ihre Mutter es wohl so gewollte hätte.

Beim Pitch von "rezemo" wittern die "Löwen" ein großes Geschäft und zeigen sich kratzbürstig. Die Kaffeekapseln aus Holz, die im Biomüll entsorgt werden können, sollen den Markt revolutionieren. Die Gründer Julian Reitze und Stefan Zender wollen 500.000 Euro und wären bereit, zehn Prozent ihrer Firmenanteile abzugeben. Bei den Verhandlungen kommt es zu Reibereien zwischen den Investoren. Frank Thelen macht den Gründern ein Angebot, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel und Dagmar Wöhrl tun sich zusammen. Sie einigen sich mit den Gründern schließlich auf einen Deal über eine Million Euro für 20 Prozent der Firmananteile. Doch im Nachgang platzt der Deal. Ebenso wie übrigens der Deal zwischen Georg Kofler und den Erfindern der mobilen Kletterwand "Everest Climbing".

Keinen Deal gab es für "SofaConcerts", "Everest Climbing" und "vetevo".

Folge 1: Von der Schule in die "Höhle der Löwen"

Im Alter von 17 Jahren hat Rubin Lind seine Lern-App entwickelt, als 19-Jähriger wagt er sich nun vor das "Löwen"-Rudel. "Skills4School" richtet sich an Lehrer und Schüler. "Für mich war Lernen für die Schule viel zu altmodisch. Ich fand, das Ganze müsste digitaler werden und auf den einzelnen Schüler zugeschnitten sein", erklärt der Teenager. Der junge Gründer zeigt sich wagemutig. 700.000 Euro will er haben, dafür aber nur 14 Prozent seiner Unternehmensanteile abgeben. "Du hast den Kram drauf", sagt App-Experte Frank Thelen, schimpft aber mit dem Gründer, weil er seine zwei Kollegen und IT-Experten nicht mitgebracht hat. Zudem hat er Zweifel an der hohen Firmenbewertung und der aus seiner Sicht veralteten Technologie.

Auch die anderen "Löwen" steigen aus, bis Carsten Maschmeyer den jungen Gründer auf eine deutlich niedrigere Firmenbewertung runterhandeln möchte. Gemeinsam mit Georg Kofler bietet er 700.000 Euro für 30 Prozent Firmenanteile, geht noch auf 28 Prozent runter. Doch der 19-Jährige hat sich im Vorfeld vorgenommen, nicht unter 25 Prozent zu gehen. Und er bleibt standhaft. Als er schon aus dem Studio raus ist, holen ihn Maschmeyer und Kofler zurück und wollen nur noch 25,1 Prozent. Deal!

Patrick Mayer (40) stellt sich mit seinen "Wheelblades" vor. Seit einem Unfall ist Mayer gehbehindert. Mit seiner Erfindung, speziell angefertigte Kufen, mit denen ein Rollstuhl auch im Schnee vorwärtskommen soll, möchte er auch anderen Menschen mit Bewegungseinschränkungen helfen. Die "Löwen" sind von dem Gründer begeistert, doch investieren möchte in das Nischenprodukt niemand.

Anders ergeht es den Erfindern von "Paudar" (Bratpulver) und "JAGUA for YOU" (Gel für temporäre Tattoos). Sie gehen mit einem Deal nach Hause. Das spielbasierte Trainingskonzept "Sphery" kann den "Löwen" indes keine Investition entlocken.

Alle Deals und Produkte der sechsten Staffel sehen Sie hier.

Wann läuft die "Höhle der Löwen"?

Ab Dienstag, 3. September, strahlt VOX die neue Staffel aus. Sie umfasst elf Folgen. Eine Wiederholung der vergangenen Folge ist immer freitags um 20.15 Uhr bei n-tv zu sehen. Darüber hinaus ist die Sendung bis 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos beim Streamingportal TVNOW abrufbar.

Wer sind die Investoren?

Wie schon in der vorherigen Staffel suchen wieder Beauty-Expertin Judith William, Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Start-up-Experte Frank Thelen, Unternehmer Carsten Maschmeyer, Medienunternehmer Georg Kofler und Handelsexperte Ralf Dümmel nach vielversprechenden Investitionsmöglichkeiten. Neu dabei ist Pharma-Unternehmer Nils Glagau. Mit Medizin-Produkten taten sich die Investoren in der Vergangenheit schwer, die Verpflichtung von Glagau dürfte dem ein oder anderen Gründer aus diesem Bereich Hoffnung machen.

Bei jedem Pitch sind fünf "Löwen" anwesend und konkurrieren um Deals. Die Besetzung kann während einer Folge variieren, denn der Zusammenschnitt von VOX richtet sich nicht nach den tatsächlichen Aufzeichnungsterminen.

Wer investiert am meisten?

In der fünften Staffel war erneut Ralf Dümmel der hungrigste "Löwe". Satte 19 Mal "dümmelte" es während der Show. Auch wenn im Nachhinein der andere Deal noch platzte, hatte der Handelsmogul somit klar die Nase vorn. Wenig investierfreudig zeigte sich dagegen Beauty-Expertin Judith Williams. Ob sich das in Staffel sechs ändert?

Quelle: areh