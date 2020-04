| Musikwettbewerb bei ProSieben

Von Antje Rehse

Stefan Raab ist ein Fan des "Eurovision Song Contest" und hat dem Wettbewerb als Teilnehmer und Macher seinen Stempel aufgedrückt. Weil der "ESC" in diesem Jahr ausfällt, hat sich Raab eine Alternative einfallen lassen. Nun werden immer mehr Infos bekannt.

Unter dem Namen "Free Eurovision Song Contest" - kurz "Free ESC" - veranstaltet Raab als Produzent seinen eigenen paneuropäischen Musik-Wettbewerb. Damit dürfte das Format in guten Händen liegen, denn Stefan Raab war nicht nur selbst schon als Teilnehmer beim "ESC" dabei, er schrieb außerdem den Song, mit dem Guildo Horn 1998 dort antrat und war maßgeblich am Sieg von Lena Meyer-Landrut 2010 beteiligt. Außerdem war es Raab, der den "Bundesvision Song Contest" ins Leben rief, bei dem Sänger und Musiker aus den 16 deutschen Bundesländern nach "ESC"-Art gegeneinander antraten.

Unter dieser Prämisse kann der "Free ESC" eigentlich nur gut werden. Doch wie soll der Wettbewerb im Detail über die Bühne gehen? Fragen und Antworten zum "Free Eurovision Song Contest" haben wir hier zusammengestellt.

Wann findet der "Free ESC" statt?

Der Musikwettbewerb steigt am selben Tag, an dem eigentlich der "Eurovision Song Contest" in Rotterdam hätte stattfinden sollen: am Samstag, 16. Mai 2020. Raabs Heimatsender ProSieben überträgt in Deutschland ab 20.15 Uhr. Brisant: Auch die European Broadcast Union (EBU) hat für diesen Tag ihre Alternative zum abgesagten "Eurovision Song Contest" geplant: "Eurovision: Europe Shine A Light" wird am Samstag, 16. Mai, um 21 Uhr live in der ARD gesendet. Ein Wettbewerb mit Voting ist dort aber nicht geplant.

Wer sind die Teilnehmer beim "Free ESC"?

Bekannte Musiker aus verschiedenen europäischen Ländern verspricht ProSieben. Weitere Informationen gibt es noch nicht. Sie alle werden in einem Studio in Köln auftreten.

Gibt es ein Voting wie beim "ESC"?

Ja! ProSieben schaltet an diesem Abend live in alle Teilnehmerländer zur Punktevergabe. Dort verfolgen lokale "Free ESC"-Sympathisanten den internationalen Gesangswettbewerb. In Deutschland, Österreich und der Schweiz voten die ProSieben-Zuschauer via Telefon und SMS. Jedes Land vergibt Punkte nach dem traditionellen "ESC"-Modus (1 bis 8, 10 und 12 Punkte). Für das eigene Land kann beim "Free ESC" - wie im Übrigen auch beim Original - nicht abgestimmt werden.

Wer moderiert den "Free ESC"?

Conchita Wurst, "ESC"-Gewinnerin von 2014, und Steven Gätjen moderieren die Live-Show. "Neben den Live-Auftritten freue ich mich auch besonders darauf, dass wir beim 'Free ESC' durch ganz Europa schalten werden, um die Punkte einzusammeln und den Sieger zu küren", sagt Conchita Wurst. "Ich hoffe, dass die internationalen 'Free ESC'-Sympathisanten die beste Performance und den besten Song würdigen. Das wird nicht einfach, denn das Niveau der Songs ist grandios und die Genres sind breit gefächert."

Wird der "Free ESC" genauso gut wie das Original?

Das lässt sich im Vorfeld natürlich nicht mit Gewissheit sagen. Allerdings gibt es dann doch einige entscheidende Unterschiede zwischen Original-"ESC" und der Raab-Alternative. Wegen des Coronavirus werden natürlich auch bei der Live-Sendung in Köln Zuschauer fehlen, die den Interpreten zujubeln und für Stimmung sorgen. Das Live-Publikum ist durch Applaus vom Band nicht zu ersetzen. Außerdem wird der "ESC" in weiten Teilen von Europa live übertragen, ist also ein echtes europäisches Fernsehereignis. Der "Free ESC" läuft dagegen nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei ProSieben. Die Moderation wird dementsprechend (wohl) auf Deutsch sein.

Dass Show- und Musik-Profi Stefan Raab mit an Bord ist, macht aber zumindest Hoffnung, dass der "Free ESC" in Corona-Zeiten gute Fernsehunterhaltung bietet, wenn auch auf andere Art als der "Eurovision Song Contest".