| Tweets zum GNTM-Finale

Das Finale von "Germany's Next Topmodel" bot TV-Unterhaltung, die belustigend und verstörend zugleich war. Am Ende gewann die Favoritin. Wir haben die Twitter-Reaktionen gesammelt.

Simone, 21, aus Stade ist "Germany's Next Topmodel". Wie erwartet setzte sich die Favoritin im Finale, das live aus dem ISS-Dome in Düsseldorf übertragen wurde, durch. Doch das geriet angesichts einer Show, die zeitweise völlig aus dem Ruder zu laufen schien, in den Hintergrund. Heidi Klum war selbst für ihre Verhältnisse überdreht, der große Überraschungsgast trat überhaupt nicht live in der Show auf, dafür wurde live geheiratet und selbst TV-Urgestein Thomas Gottschalk schien sich zu fragen, wo er denn hier gelandet war.

Aber der Reihe nach. Zunächst beginnt die Show verhältnismäßig "normal". Die drei Finalistinnen Simone, Sayana und Cäcilia werden von Artisten des "Cirque du Soleil"-Musicals über die Bühne getragen. Zuvor beweist Heidi Klum im Intro mit Martina Hill, dass sie durchaus selbstironisch ist.

Doch dann wird es befremdlich. Die als Überraschungsgast angekündigte Sängerin Taylor Swift ist gar nicht anwesend. Stattdessen wurde ihr Playback-Auftritt während der Generalprobe ohne Publikum aufgezeichnet. Schnell wird nach dem Privatkonzert noch ein Selfie gemacht – schließlich ist das Motto der 14. Staffel ja "Personality", was zu Deutsch heißt, dass keine Models, sondern Influencerinnen gesucht werden.

Na, wenn #TaylorSwift da mal nicht den Ablaufplan der Show in den Proben gesehen hat und dann spontan doch keine Zeit für die Live-Übertragung mehr hatte. #GNTM #gntmfinale — Dominic J. (@fascinatingblue) 23. Mai 2019

„Taylor Swift tritt beim Finale auf.*“

*in einer leeren Halle aufgezeichnet, und abends nur per Video zugeschaltet. #GNTM — Lukas. (@strafraumeck) 23. Mai 2019

Und bei @ProSieben dachten sie sich: „Lass ma‘ Taylor Swift ein kleines Playback-Konzert geben und wir kündigen im #GNTM Finale einfach an, dass sie auch in der Sendung sei!“ pic.twitter.com/vH9bDTYzyM — flovobo (@flovobo) 23. Mai 2019

Wer nun glaubt, damit sei der Tiefpunkt schon erreicht und von nun an könne es nur bergauf gehen, vertut sich gewaltig. Die ebenfalls vorher angekündigte Live-Hochzeit entpuppt sich als eine Art Trash-Unfall, bei dem man dringend weggucken sollte, aber dann doch seine Augen nicht abwenden kann. Ex-Kandidatin Theresia heiratet ihren deutlich älteren Freund (der angeblich in den Plan nicht eingeweiht war, aber trotzdem spontan Ja sagt – ja klar!) ein übergroßer Stoff-Biber ist Trauzeuge und der inzwischen dazugerufene Thomas Gottschalk soll dem Paar die Ringe bringen.

Heidi Klum ehelicht eine mediengeile #GNTM-Kandidatin, während Gottschalk die Ringe verliert und ein übergroßer Teddybär daneben steht.

Was ist das für eine kranke "Black Mirror"-Folge? #GNTM #GNTMFinale pic.twitter.com/dzuwYWR7dV — Benny Illinger (@IamIllgner) 23. Mai 2019

Tommy Gottschalk ist in eine Art Schockstarre Verfällen und konnte nur noch mit Mühe die Ringe rausgeben. Immer im Blick den Notausgang. #GNTM — Das Gspusi (@DasGspusi) 23. Mai 2019

Die Sache mit der Hochzeit ist unangenehmer als alle Folgen Stromberg zusammen #GNTM pic.twitter.com/mteXK4TaBH — KAI (@KaiDWV) 23. Mai 2019

Thomas Gotschalk während Theresias Hochzeit pic.twitter.com/KbCV1dWEgq — letters.to.Berlin (@LettersToBerlin) 23. Mai 2019

Da denkst du, du hast schon viel Trash TV gesehen und dann kommt Heidi Klum und traut so ein Kreischemeeedchen einfach mal selbst und Thomas Gottschalk bringt die Ringe. Schwanke zwischen Fremdscham und Lachflash. #GNTM — Kat (@katfromg) 23. Mai 2019

Stell dir vor du bist Tyra Banks und bist plötzlich in einer weirden TV Show in Deutschland: Leute heiraten spontan, ein Mann im Morphsuit trägt ein glitzerndes K, plötzlich sind alle Feministinnen, in der Ecke steht das Obihörnchen. #GNTM — fresh gust (@schlaugust) 23. Mai 2019

Nach der Hochzeit kommt dann der Junggesellinnenabschied: Es treten Stripper auf und Channing Tatum kommt auch kurz auf die Bühne, um ein Selfie mit Heidi und den "Meedchen" zu machen. "Wo ist der Seeeelfie-Stick???", kreischt Heidi ganz aufgeregt und macht damit deutlich, was – neben ihr selbst und der ständigen PR für Tokyo Hotel – an diesem Abend das Wichtigste ist. Seeeeeelfieeeees!

Channing haut nach 3 sek wieder ab... wundert mich nicht #GNTM pic.twitter.com/Refb4fFaUO — 2.0 (@nicoleb204) 23. Mai 2019

Heidi kreischt herum wie eine Fünfjährige die auf ihrer Geburtstagsfeier unbedingt alles bestimmen muss.#GNTM — fresh gust (@schlaugust) 23. Mai 2019

Thomas Gottschalk bereut bestimmt gerade 1992 den Umschlag mit Heidis Namen geöffnet zu haben #GNTM — (@amsen_) 23. Mai 2019

Dass es eigentlich darum geht, das beste Model der 14. Staffel zu küren, haben zu diesem Zeitpunkt die meisten Zuschauer schon vergessen. Am Ende darf sich Simone über den Titel als "Germany's Next Topmodel" freuen – und Thomas Gottschalk darf endlich zurück ins Hotel.

Ich bin ein Star holt mich hier raus! #GNTM pic.twitter.com/IJoWzmMzJn — Sir Gifness (@giffleuter) 23. Mai 2019

Wenn Thomas Gottschalk irgendwann mal eine Sendung zum Lebenwerk erhält muss dieses #GNTMfinale dringend entfernt werden!

Das zerstört doch 40 Jahre Fernsehgeschäft in 2 Stunden.#GNTM — Rostinho (@Rostinho90210) 23. Mai 2019

Der eine hängt in der Luft, 14 stehengelassene Bräute, wahlweise im Kegellook mit motivierenden Sprüchen, Stripper, eine Obstplatte-reichende Heidi, eine Trash-Hochzeit und singende Monster. Kannst du dir nicht ausdenken ... #GNTM — Caro (@Caroo_Ml) 23. Mai 2019

Fazit zum #GNTMFINALE: Der Redakteur in Heidis In-Ear-Kopfhörer braucht jetzt ne Therapie, da sie auf alles gehört hat, nur nicht auf ihn #gntm — Mr. Trash TV (@MrTrashTV) 24. Mai 2019

Wenn #Gottschalk sieht, wie oft und für was alles dieses Foto verwendet worden ist. #GNTM pic.twitter.com/7MGLSRawBP — Martin Neumann (@Neumerich) 23. Mai 2019

Und wie fällt das Fazit am Morgen danach aus? Nun ... zumindest hat dieses Finale von "Germany's Next Topmodel" Eindruck hinterlassen. Und die Einschaltquoten geben ProSieben recht: Die Staffel war die erfolgreichste seit sieben Jahren.

Ich lege mich fest: Ein besseres Finale gab es nie.

Sie können jetzt aufhören.

Die letzten Jahre hatte ich am Morgen danach schon vergessen, wer gewonnen hat. Diese Show hat sich fest ins Hirn gebrannt. Danke! #GNTM — sillicat (@sillicat) 24. Mai 2019

Fazit: ein verwirrter älterer Herr auf der Bühne, ein fehlgeschlagener Comebackversuch von Linda de Mol und Tinnitus am Morgen danach #GNTM — Hal Weidmann (@HalWeidmann) 24. Mai 2019

Quelle: areh