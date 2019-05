"... wer sich ewig bindet"

Von Theodor Heisenberg

Es heißt Abschied nehmen im "Hotel Heidelberg": Annette Frier und Christoph Maria Herbst übergeben das Hotelmanagement und die beliebte Reihe nach sechs Filmen an Susanna Simon und Meike Droste.

So ein Geburtstag kann schon zum Umdenken bewegen: Der sechste Film der beliebten ARD-Reihe "Hotel Heidelberg" beginnt mit dem Ehrentag der Hotelchefin Annette Kramer (Annette Frier), die nun endlich kürzertreten soll. Nicht gerade dezent weisen die Geschenke ihrer Angestellten und Familie – ein Zeitmanager und ein Schaukelstuhl – darauf hin, dass die vielbeschäftigte Frau dringend mehr Zeit für sich braucht. Vor allem ihr Mann Ingolf (Christoph Maria Herbst) pocht als Psychotherapeut darauf, dem Berufsstress zugunsten der Familie eine Absage zu erteilen. Stichwort: Work-Life-Balance!

Sanft läutet die Episode unter dem Titel "... wer sich ewig bindet" das Ende einer kleinen Ära ein: Annette Frier und Christoph Maria Herbst verabschieden sich nach drei erfolgreichen Jahren vom "Hotel Heidelberg". Unter Regie von Edzard Onneken und nach dem Drehbuch von Martin Rauhaus führt der letzte Film des Duos sogleich auch ihre Nachfolgerinnen ein: Susanna Simon und Meike Droste bekommen als Schwesternpaar den Schlüssel für das altehrwürdige Gasthaus übergeben. Zunächst allerdings schauen sich die beiden als Mascha Hillinger (Droste) und Karin Berger (Simon) das Hotel in der aktuellen Folge aus der Gästeperspektive an,

Das Traditionshaus am Philosophenweg besuchen die beiden zerstrittenen Schwestern eigentlich, weil sie der Beerdigung ihres Vaters beiwohnen wollen – und dies gezwungenermaßen gemeinsam tun müssen: Der letzte Wille des Alten war es, dass seine beiden Töchter sich nach 20 Jahren ohne Kontakt wieder versöhnen. Von ihrem Glück als künftige Hotelchefinnen wissen sie anfangs natürlich nichts.

Ehekrise und Finanznot

Erst nach einem bunten Reigen an Problemen wird allen klar, dass sich etwas ändern muss: Annette übernimmt sich nicht nur mit dem Hotel, sondern sagt auch noch einen Posten als Lokalpolitikerin zu. Die Familie leidet, vor allem der Adoptivsohn Ole (Nico Ramon Kleemann), dessen Schulprobleme sogar zu einem Besuch vom Jugendamt führen. Die Hartnäckigkeit, mit der sich eine von Ehrgeiz und Traditionsbewusstsein geprägte Frau dem Gedanken an eine Ruhepause verwehrt, spielt Frier dabei facettenreich aus.

Auch Herbst kann in der letzten Episode als Ingolf noch einmal überzeugen – vor allem weil der sonst so besonnene Ehemann diesmal beinahe ausrastet: Da er seine Frau zum Entspannen zwingen will, führt er eine veritable Ehekrise herbei. Dass es nebenbei auch bei seinen Eltern kriselt, macht die Sache kaum besser. Zu allem Überfluss gerät das Hotel noch in finanzielle Schwierigkeiten, die das gesamte Unternehmen an den Rand des Abgrunds bringen. Für eine Episode liefert "Hotel Heidelberg" diesmal jede Menge Drama.

Am Ende wird, so genreüblich wie vorhersehbar, natürlich wieder alles einigermaßen geradegerückt: Annette sieht ein, dass sie das Zepter auch mal abgeben muss – was etwa Dauerhotelbewohnerin Ingrid (Kathrin Ackermann) gar nicht freut: "Ich werde dann einfach entsorgt wie ein alter Schrank", beschwert sie sich. Hotelgründerin Hermine Kramer alias Hannelore Hoger nimmt die Sache gelassen: "Man muss sich verabschieden können" und "Alles geht mal vorüber", lauten nur zwei ihrer Weisheiten. Dennoch gerät der Abschied selbstverständlich hochemotional: Unterlegt vom Klassiker "You were always on my mind" schwelgt Annette in alten Erinnerungen an das Hotel, während sich die Schwestern Karin und Mascha im Gedanken an den künfitgen Hotelbesitz wieder versöhnen.

Wie sich Meike Droste und Susanna Simon als neue Chefinnen so schlagen, zeigt das Erste bereits eine Woche später: Am Freitag, 31. Mai, heißt es bei der siebten Episode "Hotel Heidelberg": "Wir sind die Neuen". Auf Frier und Herbst als konfliktbehaftetes TV-Ehepaar müssen die Zuschauer aber glücklicherweise dennoch nicht verzichten: Beide spielen in der neuen ZDF-Serie "Merz gegen Merz", von der bereits eine zweite Staffel bestellt wurde.

Gemeinsam mit ihrer TV-Schwester Meike Droste übernimmt Schauspielerin Susanna Simon das "Hotel Heidelberg". Lesen Sie hier unser Interview mit ihr.

Quelle: teleschau – der Mediendienst