RTL-Soap

Ein viel beschäftigter Virologe tauchte vergangenen Mittwoch bei der Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (Montag bis Freitag, 19.40 Uhr, RTL) auf. Aber kommt uns der nicht bekannt vor? Bereits 2017 besuchte Schauspieler Florian Stiehler als Professor Doktor Oliver Brückner das Soap-Krankenhaus Jeremias.

Dabei wird es vor allem für Lilly (Iris Mareike Steen) spannend, denn sie ist die Doktorandin des Virologen, der anfangs eher wenig Interesse an ihr und ihrer Arbeit zeigt. Das soll sich aber bald ändern, denn "da entspinnt sich eine Geschichte zwischen den beiden", verrät Florian Stiehler im Interview mit RTL.

Die größte Herausforderung für den Schauspieler seien die "ganzen medizinischen Fachbegriffe" gewesen. Es sei spannend für ihn, da die Rolle über einen längeren Zeitraum geht. "Ich bin beeindruckt, wie hier jedes Zahnrädchen ins andere greift und wie man so viele und lange Geschichten so schnell erzählen kann", lobt der 43-Jährige.

Ein wenig Soap-Erfahrung bringt er schon mit, immerhin war er bereits bei "Unter uns" und auch "Alles was zählt" zu sehen. Der geborene Münchner verrät im Interview, er sei immer noch vor allem Theaterschauspieler und habe "viel Theater gemacht in München, Köln, Mannheim, Berlin". Für die nächste Zeit darf er sich aber erst mal in Babelsberg ein Zuhause einrichten, denn sein Gastauftritt bei "GZSZ" dauert mehrere Monate.

Quelle: teleschau – der Mediendienst