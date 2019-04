"James Bond 007: Casino Royale"

Von Jasmin Herzog

2006 übernahm Daniel Craig die Rolle des Geheimagenten James Bond. Der Imagewandel gelang, "Casino Royal" funktionierte als Charakterstudie und als Wiederbelebung eines angestaubten Filmmythos.

Zu Beginn seiner Karriere als Doppel-Null-Agent soll es James Bond tatsächlich egal gewesen sein, in welcher Form er seinen Martini zu sich nimmt. Die Frage des Kellners, ob er das Getränk "geschüttelt oder gerührt" trinken wolle, beantwortet 007 jedenfalls einigermaßen desinteressiert. Eine Szene, die exemplarisch steht für den Neuanfang, den die Macher um Regisseur Martin Campbell mit "Casino Royale" 2006 versuchten.

In dem Agentenfilm, den VOX nun zur besten Sendezeit wiederholt, sticht keineswegs alleine der blonde Daniel Craig als neuer Bond hervor: Die fantastische Eva Green ("Penny Dreadful") macht ihren Job als komplexe Femme Fatale Vesper Lynd ebenfalls exzellent. Und natürlich sollte auch Bonds Gegenspieler Le Chiffre erwähnt werden, weil der von "Hannibal"-Star Mads Mikkelsen verkörperte Bösewicht zu den großartigsten Schurken zählt, mit denen 007 es je zu tun hatte.

Direkt im Anschluss hat VOX noch einen weiteren 007-Thriller im Programm: Um 23.10 Uhr zeigt der Sender den Bond-Klassiker "Diamantenfieber" (1971) mit dem legendären Sean Connery in der Hauptrolle.

Was den nächsten Kino-Einsatz des Agenten Ihrer Majestät angeht, müssen sich die Fans allerdings noch ein wenig gedulden: Der 25. Teil der Reihe soll am 8. April 2020 in die Kinos kommen. Daniel Craig schlüpft im Film von Regisseur Cary Joji Fukunaga ("True Detective", "Beasts of No Nation") möglicherweise zum letzten Mal in die Titelrolle.

Quelle: teleschau – der Mediendienst