Mit seinem "Jenke-Experiment" und anderen Formaten feierte Jenke von Wilmsdorff große Erfolge. Doch im April beendeten der Journalist und RTL die langjährige Zusammenarbeit. Nun hat von Wilmsdorff bei ProSieben eine neue TV-Heimat gefunden.

Jenke von Wilmsdorff wird für ProSieben mehrere neue Programme entwickeln, die er in Eigenregie umsetzt. Das teilte der Sender am Mittwoch mit. "Ich liebe und lebe Experimente und so freue ich mich riesig auf die vielen neuen Möglichkeiten, die mir ProSieben bietet", sagte von Wilmsdorff. "Die Vielfalt des Programms, der Mut des Senders und die gemeinsame Vision, erfolgreiches und relevantes Fernsehen zu machen, sind für mich und meine Arbeit die allergrößte Motivation."

Daniel Rosemann, ProSieben-Senderchef, sagte: "Jenke von Wilmsdorff steht für ausgezeichnetes nachhaltiges Fernsehen. Mit ihm wird ProSieben seine Factual-Kompetenz weiter ausbauen. Wir wollen in den nächsten Jahren gemeinsam viel Neues ausprobieren - und auch weiter das ein oder andere Experiment wagen."

Details zu den neuen Formaten sind noch nicht bekannt. Laut ProSieben soll die Zusammenarbeit über mehrere Jahre laufen.