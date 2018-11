Rock-Musiker

Die Rock-Legende mit der berühmten Mähne kehrt zurück nach Deutschland: Jon Bon Jovi, inzwischen grau statt blond, feiert mit seiner Band ein kleines Live-Comeback. 2019 gehen Bon Jovi im Rahmen des 2018 wiederveröffentlichten Albums "This House Is Not For Sale" auf große Stadiontournee – und kommen mit ihren Hits wie "It's My Life" und "Livin' on a Prayer" unter anderem auch nach München und Düsseldorf.

Doch die Fans können den 56-Jährigen im nächsten Jahr auch in völlig ungewohnter Umgebung live erleben: auf hoher See! An Bord zweier Kreuzfahrtschiffe will Jon Bon Jovi 2019 mit Unterstützung seiner elfköpfigen Band "Kings of Suburbia" mehrere Rockshows inszenieren. Wie die Reederei "Norwegian Cruise Line" mitteilte, wird der US-Amerikaner auf Kreuzfahrten durchs Mittelmeer und in die Karibik auftreten.

Vom 12. bis 16. April geht es von Miami nach Nassau, während die Mittelmeer-Route zwischen dem 26. und 30. August von Barcelona nach Palma de Mallorca führt. Erwarten dürfen die Fans eine Rockshow am Pool sowie eine akustische Show mit Gespräch, bei der die Gäste dem Star Fragen stellen dürfen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst