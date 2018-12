"Legende"

ServusTV hat einen der ersten Filme von Tom Cruise ausgegraben – und zeigt ihn nun nach Jahrzehnten erstmals im Free-TV.

Maue Kritiken, nur 160.000 Zuschauer in Deutschland und in den USA gar ein finanzieller Flop: Das Fantasydrama "Legende" aus dem Jahr 1985 ist vermutlich kein Film, den man gesehen haben muss. Für einen aber war der Film einer der ersten Schritte auf dem Weg zur Weltkarriere: Tom Cruise spielte unter der Regie von Ridley Scott den Waldläufer Jack, der die Welt vor dem Bösen retten musste. Im deutschen TV lief "Legende" nie – bis jetzt. Denn am Zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, 20.15 Uhr, feiert der Streifen Free-TV-Premiere beim frei empfangbaren Sender Servus TV.

Nur ein Jahr nach "Legende" drehte Tom Cruise übrigens den Film, der ihn endgültig weltbekannt machte: "Top Gun" – unter der Regie von Tony Scott, dem Bruder von "Legende"-Macher Ridley Scott.

Quelle: teleschau – der Mediendienst