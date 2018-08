Romanverfilmung

Ihr Regiedebüt "Lady Bird" begeisterte die Kritiker. Nun macht sich Greta Gerwig an eine Verfilmung von "Little Women". Der Cast hat es in sich und könnte nun um eine weitere preisgekrönte Schauspielerin erweitert werden.

Meryl Streep, Emma Stone, Saoirse Ronan, Florence Pugh und Timothée Chalamet konnte "Lady Bird"-Regisseurin Greta Gerwig für ihr nächstes Filmprojekt schon gewinnen. Nun scheint eine weitere Hochkaräterin zum Cast von "Little Women" dazuzustoßen.

Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, verhandelt Laura Dern ("derzeit über eine Rolle in Gerwigs Adaption des Klassikers von Louisa May Alcott. "Little Women" handelt vom Aufwachsen der vier Schwestern Meg, Jo, Beth und Amy, die zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs in Neuengland leben. Nachdem die "Los Angeles Times" im Juli aufklärte, dass Meryl Streep nicht wie vermutet die Mutter, sondern die Tante der Mädchen spielen wird, könnte der Part der "Marmee" für Laura Dern vorgesehen sein.

"Little Woman" wurde bereits mehrfach verfilmt, zuletzt 1994 unter dem Titel "Betty und ihre Schwestern". Die Hauptrollen spielten damals Winona Ryder, Kirsten Dunst, Claire Danes, Christian Bale und Susan Sarandon.

Quelle: teleschau – der Mediendienst