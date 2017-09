Late-Show im Ersten

"Inas Nacht": Neue Staffel mit Tokio Hotel und Wolfgang

Ina Müller lädt zu einer neuen Staffel ihrer Late-Show "Inas Nacht" in die kleine Hamburger Kneipe "Schnellfischposten" ein. In den neuen Folgen, die am 21. Oktober 2017 im Ersten starten, trifft die Sängerin und Moderatorin Wolfgang Joop, Tokio Hotel und weitere prominente Gäste.

Zum Auftakt begrüßt Müller zunächst Modedesigner und Künstler Wolfgang Joop, der sich an seinen früheren Job als Restaurator und an wilde Halloween-Partys bei Heidi Klum erinnert. Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz geben anschließend Einblicke in ihr Leben als prominentes Brüderpaar. Wie geht es den beiden in ihrer Wahlheimat Las Vegas und wie eng sind sie wirklich miteinander? Außerdem will Ina wissen, ob Bill und Tom ihre gegenseitigen Handy-Pins kennen oder ob beim Smartphone die Geschwisterliebe aufhört.

In den weiteren der sechs neuen Folgen finden sich die Musiker Samu Haber, Peter Maffay und Adel Tawil, die Schauspielerinnen Katrin Sass und Christine Neubauer, Moderator Klaas Heufer-Umlauf sowie die Comedians Luke Mockridge und Ingo Appelt im legendären "Schellfischposten" ein. Mit dabei, wie immer: die 20 Herren des Wilhelmsburger Shanty-Chors "Tampentrekker" sowie Kneipenwirtin Frau Müller.

Quelle: teleschau – der Mediendienst