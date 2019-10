"ZDFzeit"-Doku mit Nelson Müller

Von Rupert Sommer

Wie unterscheiden sich Penny und Netto? Und was haben die beiden gemeinsam? Nelson Müller macht den Vergleichstest und deckt Ungereimtheiten in den Herkunftsnachweisen auf.

Jetzt will es Sternekoch Nelson Müller aber ganz genau wissen. In dem neuen Primetime-Vergleichstest "ZDFzeit: Penny oder Netto?" nimmt er die großen deutschen Discounter-Ketten, ihre Preispolitik, die Produktqualität und vor allem die Herkunftsangaben bei Eigenmarken unter die Lupe. Immerhin trommeln beide Häuser in der Werbung für Lebensmittel mit dem modernen Modebegriff der "Regionalität", der vielen Kunden wichtig ist.

Doch was Müller herausfindet, dürfte viele Einkäufer stark irritieren: So kann etwa der Aufdruck "Hergestellt in Bayern" bedeuten, dass sich in der Wurst Fleisch aus halb Europa befindet. In deinem Produkt konnte der Lebensmittelexperte sogar Puten-Bestandteile aus Chile nachweisen.

Spannend wird's wieder in der Blindverkostung: Dabei nimmt sich das ZDF diesmal unter anderem die Discounter-Eigenmarken für Süßigkeiten vor. Kurioser Fakt am Rande: Einige dieser Produkte werden in derselben Fabrik hergestellt – einmal für Penny, einmal für Netto.

Quelle: teleschau – der Mediendienst