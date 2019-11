| Datingshow bei TVNOW

Verlängerung für "Prince Charming": Die schwule Datingshow bekommt beim RTL-Streamingdienst TVNOW eine zweite Staffel. Wer die Show noch nicht gesehen hat, kann bald kostenlos bei TVNOW reinschnuppern.

Wie RTL mitteilte, wurde Staffel zwei des Formats bereits bei einer Produktionsfirma in Auftrag gegeben. Derzeit sucht noch Nicolas Puschmann in der ersten Staffel die große Liebe. Insgesamt 20 Single-Männer waren angetreten, um in Griechenland um seine Gunst zu buhlen. Der Vorteil für die Teilnehmer des Formats: Funkt es nicht beim "Prinzen", ist ja vielleicht unter den anderen Kandidaten jemand dabei.

Wer sich von der Datingshow bislang noch kein Bild gemacht hat, bekommt am 29. November die Chance dazu – ganz ohne Premiumaccount bei TVNOW. Die ersten fünf Folgen stehen an diesem Tag 24 Stunden lang als kostenloser Stream zur Verfügung. Die Taktik dahinter dürfte klar sein: RTL möchte durch die Sonderaktion Appetit auf den Premiumbereich machen.

Die TVNOW-Kunden können die fünfte Folge bereits ab dem 27. November sehen. Dann ist die Mutter von "Prince Charming" Nicolas zu Gast, es gibt großes Drama beim ersten Übernachtungsdate und die Küsse lassen sich in der "Gentlemen Night" (das Pendant zur "Nacht der Rosen" beim heterosexuellen "Bachelor") nicht mehr zählen …

Das Finale der ersten "Prince Charming"-Staffel ist ab dem 18. Dezember im Premiumbereich streambar.

Quelle: areh