Britischer Schauspieler

Von teleschau

Hoher Besuch beim Filmfest München: Der britische Schauspieler Ralph Fiennes erhält in diesem Jahr den CineMerit Award für seine Verdienste um die Filmkunst.

Im Dezember erst wurde Ralph Fiennes für die "Beste europäische Leistung im Weltkino" geehrt. Nun wird dem Briten eine weitere Ehre zuteil: Er erhält den diesjährigen CineMerit Award des Münchner Filmfests (27. Juni bis 6. Juli). Im Rahmen der Preisverleihung am 1. Juli wird auch Fiennes' jüngste Regiearbeit "Nurejew – The White Crow" ihre deutsche Premiere feiern.

"Dass wir Ralph Fiennes, der gerade erst mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet wurde, in München ehren und seine neue Regiearbeit präsentieren können, freut mich außerordentlich", erklärt Festivaldirektorin Diana Iljine und ergänzt: "Kaum jemand hat so kompromisslos die Filmkunst bereichert. Für mich ist Ralph Fiennes einer der vielseitigsten und wandelbarsten Schauspielerikonen unserer Zeit."

Nachdem er sich zunächst in Großbritannien als Shakespeare-Darsteller einen Namen gemacht hatte, erlangte Fiennes in den 90er-Jahren mit seinen Rollen in "Schindlers Liste" und "Der englische Patient" internationale Berühmtheit. Beide Male wurde er für einen Oscar nominiert. Dem Blockbuster-Publikum ist der 56-Jährige vor allem als Lord Voldemort aus der "Harry Potter"-Reihe oder aktueller James-Bond-Chef M ein Begriff, Freunde des Independentfilms schätzen ihn für seine Auftritte in "Brügge sehen ... und sterben?" oder "Grand Budapest Hotel".

Den CineMerit Award erhalten beim Filmfest München seit 1997 herausragende Persönlichkeiten des internationalen Filmschaffens für ihre Verdienste um die Filmkunst. Zu den Preisträgern der letzten Jahre zählen unter anderem Emma Thompson, Bryan Cranston, Michael Caine und John Malkovich.

Quelle: teleschau – der Mediendienst