"Du bist eine Göttin!"

Schauspielerin Rebel Wilson hat seit Januar ihren Kilos den Kampf angesagt. Mit Erfolg – wie Instagram-Fotos beweisen.

2020 werde sie sich voll auf ihre Gesundheit konzentrieren und ihren Lebensstil ändern, hatte Rebel Wilson Anfang des Jahres verkündet. Tatsächlich lassen sich die Fortschritte ihrer Mission auch optisch deutlich erkennen: Die Schauspielerin nahm viele Kilos ab – und postete zum Beweis nun delikate Fotos auf Instagram, in Trainingsanzug und BH. Die Fans überschlagen sich mit Komplimenten und kommentieren ihre Bilder mit Worten wie: "Du siehst großartig aus!", "Umwerfend!" und sogar "Du bist eine Göttin!".

Ihr Diätgeheimnis? Anfang des Jahres schrieb die Australierin, dass sie in ihrem "Jahr der Gesundheit" auf Zucker und Junk-Food verzichten wolle. Trotz oder gerade wegen der Corona-Quarantäne konnte Wilson ihre guten Vorsätze wahrmachen. Im März feierte die Schauspielerin, die in Komödien wie "Pitch Perfect" und "Isn't It Romantic" mitwirkte, ihren 40. Geburtstag.

