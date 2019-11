| Castingshow

Finale bei "The Voice of Germany": Fünf Talente haben sich einen Platz in der abschließenden Live-Sendung der neunten Staffel ersungen. Dort tritt jeder von ihnen mit einem Gast-Star auf.

Claudia (19, München,Team Alice Merton), Fidi (35, Hamburg, Team Mark Forster), Freschta (23, Turgi/Schweiz, Team Sido) und Erwin (23, Rastatt, Team Rea Garvey) setzten sich im Halbfinale durch und stehen am Sonntag, 10. November (20.15 Uhr bei SAT.1) im Finale. Außerdem mit dabei: Kandidat Lucas (19, Kamen), der zwar in der Show bereist ausgeschieden war, sich aber über Umwege in der sogenannten "Comeback Stage" den Finalplatz im Team von Nico Santos sicherte.

Im Finale singen die Talente solo, mit ihren Coaches und mit einem der fünf Gast-Stars. Dua Lipa, Freya Ridings, James Arthur, Dermot Kennedy und Max Raabe werden die Kandidate auf der Bühne unterstützen.

Nun steht auch fest, welches Talent mit welchem Star singt:

Team Alice: Claudia und Freya Ridings - "Castles"

Team Mark: Fidi und James Arthur - "Quite Miss Home"

Team Sido: Freschta und Dua Lipa - "Don't Start Now"

Team Rea: Erwin und Dermot Kennedy - "Outnumbered"

Team Nico: Lucas und Max Raabe - "Guten Tag, liebes Glück"

Die Zuschauer krönen den Gewinner von "The Voice of Germany" per Telefon- und SMS-Voting.

Quelle: areh