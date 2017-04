| Start der neuen Folgen auf Sky

"Twin Peaks" kehrt mit 3. Staffel ins TV zurück

Mit Staffel 3 von "Twin Peaks" kehrt nach mehr als 25 Jahren eine Kultserie ins Fernsehen zurück. Jetzt steht fest, wann die 18 Episoden in Deutschland und Österreich auf Sky ausgestrahlt werden und worum es gehen wird.

Wie Sky bekanntgegeben hat, startet die dritte Staffel in der Originalfassung in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai 2017 parallel zur US-Ausstrahlung auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket. In der deutschen Fassung sind die neuen Folgen wöchentlich ab dem 25. Mai um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD oder auf Abruf zu sehen.

Wiedersehen mit Kommissar Dale Copper

Kreiert und produziert wurden die neuen Twin Peaks-Episoden von Regisseur David Lynch und Autor Mark Frost, die bereits das Original verantwortet haben. Auch mit Kommissar Dale Copper (Kyle McLachlan) gibt es ein Wiedersehen. Die Geschichte selbst setzt 25 Jahre nach dem Mord an Laura Palmer an, der die Bewohner einer vermeintlich idyllischen Kleinstadt im Nordwesten der USA bis ins Mark erschütterte.

"Kaum eine Serie hat das Fernsehen Anfang der 90er-Jahre so verändert, wie 'Twin Peaks' – und kaum eine Rückkehr wird so heiß ersehnt, wie diese", freut sich auch Marcus Ammon, Senior Vice President Film und Entertainment bei Sky.

Staffel 1 und Staffel 2 auf Abruf

Wer die ersten beiden Staffeln noch nicht gesehen hat, kann diese zudem über die Sky Box Sets über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufen. Staffel 1 wird außerdem mit je vier Folgen am 6. und 7. Mai ab 21 Uhr auf Sky Atlantic HD übertragen, Staffel 2 folgt am 13. und 14. Mai sowie am 20. und 21. Mai.