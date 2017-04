| Beliebte Horrorserie

"Fear the Walking Dead": 3. Staffel startet bei Amazon Prime Video

Mit neuen Episoden startet die beliebte Horrorserie "Fear the Walking" im Juni 2017 in die erste Hälfte der dritten Staffel. Die Folgen stehen bei Amazon Prime Video jeweils montags und nur einen Tag nach US-Ausstrahlung sowohl in der englischen Originalversion als auch in der deutschen Synchronfassung auf Abruf bereit.

Zum Auftakt der dritten Staffel zeigt Amazon Prime Video am 5. Juni die ersten zwei Episoden im Doppelpack. Anschließend geht es bis zum Midseason-Finale am 10. Juli wöchentlich mit einer neuen Folge weiter.

Familien in 3. Staffel wieder vereint

Inhaltlich treffen Madison (Kim Dickens) und Travis (Cliff Curtis) im gefährlichen Grenzgebiet zwischen Mexiko und den USA wieder aufeinander und sind von nun an wieder gemeinsam als Familie unterwegs. Während Alicia (Alycia Debnam-Carey) allerdings noch mit den Folgen Folgen ihres Mordes an Andres zu kämpfen hat, steht Nick (Frank Dillane) vor der Aufgabe, die Verantwortung als Anführer der Gruppe zu übernehmen.

In weiteren Hauptrollen sind zudem Dayton Callie ("Sons of Anarchy"), Lisandra Tena ("Chicago P.D.") und Sam Underwood ("The Following") zu sehen.

Online auf Abruf

Die Inhalte stehen über die Amazon Prime Video-App für Smart TVs, mobile Geräte wie Tablet und Smartphones, Amazon Fire TV, dem Fire TV Stick oder online unter amazon.de/primevideo zum Abruf bereit.