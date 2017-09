Dritte Staffel Anfang 2018

Die "Vorstadtweiber" kehren ins Erste zurück

Anfang 2018 startet eine neue Staffel der "Vorstadtweiber" im Ersten. Bis dahin gibt es von den Damen aus der Wiener Vorstadt die ersten 20 Folgen in der Wiederholung zu sehen.

Dass die "Vorstadtweiber" eine dritte Staffel bekommen, war angesichts des großen Quoten-Erfolgs in Österreich und auch im deutschen Fernsehen keine Überraschung. Nun ist auch ein ungefährer Sendetermin bekannt. Die zehn neuen Folgen werden Anfang 2018 im Ersten ausgestrahlt. Ab 10. Oktober, dienstags, 22.45 Uhr, zeigt das Erste zudem nochmals die ersten 20 Folgen der Serie um ein Rudel "Desperate Housewives" in Wien.

Die Vorstadtweiber, das sind Caroline Melzer (Martina Ebm), Maria Schneider (Gerti Drassl), Nicoletta Huber (Nina Proll), Waltraud Steinberg (Maria Köstlinger) und Sabine Herold (Adina Vetter) pflegen ein gediegenes Leben in der Vorstadt der österreichischen Hauptstadt. Doch untreue Ehemänner und intrigante "Freundinnen" sorgen dafür, dass das Leben der Ladys auf keinen Fall langweilig wird.

Was die durchtriebenen Weibsbilder in Staffel drei auf Trab halten wird, ist noch nicht bekannt. Sicherlich werden sie sich aber auch in den zehn neuen Folgen, die gemeinsam mit dem ORF produziert wurden, nichts schenken.

Quelle: teleschau – der Mediendienst