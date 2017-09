Das Ehepaar Honecker (Johanna Gastdorf, Martin Brambach) freut sich über Besuch in Chile - in der vor allem in den letzten 30 Minuten sehr starken Komödie "Willkommen bei den Honeckers", die zum Tag der Deutschen Einheit läuft (Dienstag, 3. Oktober, 20.15 Uhr, ARD).

Fotoquelle: ARD Degeto / Fréderic Batier