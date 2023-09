Wer wird neuer James Bond? Von Idris Elba bis Tom Hardy

Er ist einer der prestigeträchtigsten und meistdiskutierten Jobs in Hollywood: Die Rolle des James Bond. Denn, mit dem Erscheinen des 007-Streifens „Keine Zeit zu sterben“ im Jahr 2021 ist klar, dass Schauspieler Daniel Craig zum letzten Mal in den Anzug des bekannten, britischen Agenten geschlüpft ist. Seither stellen sich viele Filmfans die Frage: Wer wird neuer James Bond? Die Gerüchteküche im Netz kocht jedenfalls heiß.

„Es ist Schluss“, verkündete 007-Darsteller Daniel Craig noch vor der Veröffentlichung des vergangenen James-Bond-Films im Jahr 2021. Der Engländer möchte sich künftig anderen Projekten widmen und sein altes Ego als Meisterspion hinter sich lassen. Seit dieser Ankündigungen kursieren einige Gerüchte im Internet, wer denn künftig seine Rolle übernehmen könnte.

Worauf es bei 007 ankommt Fans, Wettbüros und auch Schauspieler selbst bringen reichlich Namen ins Spiel – so wie Hollywood- Star Dwayne „The Rock“ Johnson. Der US-Amerikaner erzählte in einem Interview, dass er gerne der nächste 007-Agent sein möchte. Doch das ist laut Produzentin Barbara Broccoli nicht möglich, denn für die Rolle müssen drei wesentliche Voraussetzungen erfüllt sein. Broccoli erklärte dem Magazin „The Hollywood Reporter“, dass der kommende Darsteller sowohl männlich als auch Brite sein muss. Ethnizität oder Hautfarbe spielten allerdings keine Rolle. Zudem suche man einen Schauspieler, der jung genug ist, um sich für zehn bis zwölf Jahre verpflichten zu lassen. Darüber hinaus sollte der Darsteller gutes Aussehen, eine hochgewachsene und schlanke, sportliche Statur sowie einen gewissen Charme mitbringen.

Mögliche Kandidaten wie eben The Rock oder Ryan Reynolds fallen somit raus. Nichtsdestotrotz ist die Liste möglicher Favoriten weiterhin lang. Eine Übersicht:

Idris Elba Ein Name, der häufig in den Medien auftaucht, ist Idris Elba. Der Londoner hat in Filmen wie „Der dunkle Turm“ oder „Pacific Rim“ gezeigt, dass er in actiongeladenen Filmen aufgeht. Doch der 51- Jährige erteilte möglichen Spekulationen bereits eine Absage: „Wissen Sie, viele Leute reden über einen anderen Charakter, der mit J anfängt und mit B aufhört, aber ich werde nicht dieser Typ sein. Ich werde John Luther sein. Das ist, wer ich bin“, sagte er in Bezug auf seine Hauptrolle in der gleichnamigen Fernsehserie. Darüber hinaus ist er mit seinen 51 Jahren wohl zu alt.

Richard Madden Für Gerüchte sorgt regelmäßig die Personalie Richard Madden. Der 37-Jährige dürfte vielen Filmfans als Robb Stark aus der Serie „Game of Thrones“ ein Begriff sein. Das der britische Schauspieler aber auch als Geheimagent eine gute Figur macht, beweist er aktuell in der Serie „Citadel“. Dem Magazin „GQ“ sagte er vor einer Weile: „Es ist großartig, dafür in Betracht gezogen zu werden“ und ergänzte: „Ich will nichts verhexen, indem ich irgendwas sage. Ich glaube, das ist wie ein Fluch.“ Kein Wunder, dass er von britischen Medien deshalb immer wieder gehandelt wird.

James Norton Er gilt als einer der Favoriten auf die Agenten-Rolle: James Norton (38). Der Londoner, der durch seine Rollen in den Fernsehserien „Happy Valley – In einer kleinen Stadt“ und „Grantchester“ Bekanntheit erlangte, stehe bei englischen Buchmachern hoch im Kurs. „Wir haben eine starke Welle der Unterstützung für James Norton gesehen in unseren Wetten auf die Bond-Nachfolge, und daher ist er der neue Favorit, um Daniel Craig als 007 zu ersetzen“, erklärte ein Sprecher des englischen Wettanbieters Coral gegenüber dem britischen Boulevardblatt „Daily Mirror“.

Henry Cavill Er dürfte zu den bekanntesten Favoriten zählen: Henry Cavill. Doch genau das könnte für den 40- Jährigen unter anderem zum Problem werden, denn der Brite verkörperte bereits den Superhelden schlechthin - Superman. Die Macher scheuen sich traditionell vor Schauspielern, deren Gesicht bereits in anderen Rollen bekannt ist. Interessant ist allerdings: Cavill nahm vor „Casino Royale“ im Jahr 2006 sogar an einem 007-Casting teil. Die Agentenrolle ging dann aber an Daniel Craig. Vielleicht klappt es ja diesmal?

Aaron Taylor-Johnson Im Rennen um die Bond-Nachfolge ist nach mehreren Medienberichten auch Aaron Taylor-Johnson. Der 33-jährige Schauspieler soll bereits ein Vorsprechen bei Produzentin Barbara Broccoli gehabt haben, dass sehr gut verlaufen sein soll. Der Brite verfügt bereits über reichlich Erfahrung auf der Leinwand, war er bereits in großen Produktionen wie „Kickass“, „Tenet“ oder „Avengers: Age of Ultron“ vertreten. Im nächsten Jahr wird in der Marvel-Verfilmung „Kraven – The Hunter“ in der Hauptrolle zu sehen sein.

Tom Hardy Auf der Liste der Favoriten taucht auch immer wieder der Name Tom Hardy auf. Das dem gebürtigen Londoner actiongeladene Blockbuster sowie physisch und psychisch anspruchsvolle Rollen liegen, hat er bereits in Filmen wie „Mad Max: Fury Road“, „The Revenant“ oder „Legend“ unter Beweis gestellt. Das schauspielerische Talent und die notwendigen, körperlichen Vorrausetzungen für die 007-Rolle bringe Hardy definitiv mit, dennoch könnte er den Produzenten zu etabliert und mit 46 zu alt sein.

Regé-Jean Page Ein Sexsymbol ist er für viele Serienfans bereits, doch hat er auch das Zeug zum 007-Agenten? Regé- Jean Page gilt als heißer Anwärter auf die James-Bond-Nachfolge. Der britische Schauspieler (35) mit Wurzeln in Simbabwe war zuletzt in dem Netflix-Film „The Gray Man“ und bewies dort bereits sein Spionage-Können. Bekannt wurde er aber vor allem durch seine Rolle als Simon Basset in der Serie „Bridgerton“. Seine Absage für den Dreh der zweiten Staffel heizten damals die Bond-Gerüchte an.

Tom Hiddleston Tom Hiddleston (42) hat bereits öffentlich sein Interesse als Nachfolger von Daniel Craig bekundet. Qualifikation für den Job als Geheimagent mit der Lizenz zum Töten hat er jedenfalls. In der Thriller- Serie „The Night Manager“ oder im Science-Fiction-Streifen „High Rise“ zeigte, was Hiddleston an schauspielerischen Fähigkeiten mitbringt. Nicht zu vergessen ist seine Paraderolle als Loki in den Marvel-Filmen. Wird er am Ende die Nase vorn haben?

Callum Turner Auf dem Zettel möglicher Kandidaten ist auch Callum Turner zu lesen. Der 33-jährige Londoner ist groß gebaut, gut in Form und bringt ausreichend Erfahrung mit, die von Rollen in Großproduktionen wie „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ über romantische Geschichten wie „Emma“ oder „The Last Letter From Your Lover“ bis hin zu Action-lastigen Serien à la „The Capture“ reicht.

Tom Holland Mit Rollen wie Spider Man hat er die Herzen vieler Filmfans erobert, doch im Rennen um die 007- Rolle hat Tom Holland wohl eher Außenseiterchancen. Denn, als Spider Man wird der Brite eben schon zu sehr mit anderen Filmen in Verbindung gebracht. Zudem ist er mit 27 Jahren noch etwas zu jung, um einen erfahrenen Agenten zu spielen. „Aber wenn sie einen jüngeren James Bond wollten, glauben Sie mir, ich wäre bereit“, sagte er einst in einem Radiointerview.

Wann der neue Bond-Darsteller verkündet wird, steht noch nicht fest.

Die bisherigen James-Bond-Darsteller Sechs Schauspieler haben bisher den britischen Geheimagenten mit der Lizenz zum Töten verkörpert.

1. Sean Connery: Sean Connery ist nicht nur der allererste James Bond gewesen, sondern für viele Fans gilt er als der der wahre 007. Insgesamt sechs Mal schlüpfte der Schotte zwischen 1962 und 1971 in die Rolle des Spions und Frauenhelds und verhalf der Reihe zum Welterfolg. 1962: "James Bond – 007 jagt Dr. No" 1963: "James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau" 1964: "James Bond 007 – Goldfinger" 1965: "James Bond 007 – Feuerball" 1967: "James Bond 007 – Man lebt nur zweimal" 1971: "James Bond 007 – Diamantenfieber"

2. George Lazenby: Einen Auftritt als 007 hat sich 1969 George Lazenby erschwindelt. Der damals völlig unerfahrene Darsteller bekam die Rolle nur, weil er die Produzenten anlog und behauptete, schon in vielen Filmen mitgespielt zu haben. Es blieb bei nur einem Film. 1969: "James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät"

3. Roger Moore: Eine erfolgreiche James-Bond-Karriere legte Roger Moore hin. Der Londoner Schauspieler war von 1973 bis 1985 gleich sieben Mal im Auftrag Ihrer Majestät unterwegs und gilt als einer der beliebtesten Bond-Darsteller. 1973: "James Bond 007 – Leben und sterben lassen" 1974: "James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt" 1977: "James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte" 1979: "James Bond 007 – Moonraker - Streng geheim" 1981: "James Bond 007 – In tödlicher Mission" 1983: "James Bond 007 – Octopussy" 1985: "James Bond 007 – Im Angesicht des Todes"

4. Timothy Dalton: Auch Timothy Dalton darf sich in die Reihe der James-Bond-Darsteller einreihen. Der britische Schauspieler war 1987 und 1989 in zwei Filmen zu sehen. Daltons Rolle und die Neuausrichtung der Figur kam beim Publikum nicht gut an, weshalb die Reihe kurz vor dem Aus stand und ein neuer Bond-Darsteller her musste. 1987: "James Bond 007 – Der Hauch des Todes" 1989: "James Bond 007 – Lizenz zum Töten"

5. Pierce Brosnan: Mit „Golden Eye“ und Pierce Brosnan feierte die Bond-Reihe Mitte der 1990er-Jahre so etwas wie eine Wiederauferstehung. Mit seinen vier Filmen in sieben Jahren brachte er die Produktion zurück auf die Erfolgsspur. 1995: "James Bond 007 – GoldenEye" 1997: "James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie" 1999: "James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug" 2002: "James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag"