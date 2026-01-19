Home News Star-News

Ammersee statt Alpen: So wohnt "Bergdoktor" Hans Sigl wirklich

Wie lebt er?

Ammersee statt Alpen: So wohnt "Bergdoktor" Hans Sigl wirklich

19.01.2026, 11.42 Uhr
von Annika Schmidt
Keine Dreharbeiten, keine Fans – dafür Ruhe, Natur und prominente Nachbarn. Ein Blick hinter die Kulissen seines Alltags.
Hans Sigl lächelt.
Hans Sigl ist als "Bergdoktor" bekannt.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | R4358 Georg Wendt

Wenn die Kameras aus sind und die Alpenkulisse verschwindet, beginnt für Hans Sigl ein ganz anderes Leben. Der gebürtige Österreicher hat sich fernab des TV-Rummels am Ammersee eine private Heimat geschaffen. Dort setzt der „Bergdoktor“-Star auf Rückzug, Natur und ein Umfeld, das bewusst wenig Einblicke zulässt – über Luxus, Alltag und Familie spricht Sigl nur dosiert.

Hans Sigls Familie: Ehe, Kinder und private Einblicke

"Bin wahnsinnig gerne Wahlbayer", erklärt Hans Sigl im Gespräch mit der AZ. Am Ammersee wohnt der gebürtige Österreicher zusammen mit seiner Ehefrau Susanne. Bereits seit 16 Jahren sind die beiden verheiratet. Die Fotografin brachte drei Kinder mit in die Ehe. Zuvor war Susanne mit dem Musiker Hubert Kemmler verheiratet, der unter seinem Künstlernamen Hubert Kah in den 80er Jahren große Erfolge feierte.

Hans Sigl hat einen Sohn aus seiner vorherigen Beziehung mit Schauspielerin Katja Keller. Finanziell ausgesorgt hat der "Bergdoktor" schon seit langem. Seit 17 Jahren verkörpert er erfolgreich Dr. Martin Gruber. Doch auch als Moderator spült Hans Sigl Geld in die private Tasche. Zu seinem Vermögen hat der 55-Jährige bis jetzt keine klare Aussage getroffen, doch es soll sich auf 1 bis 5 Millionen Euro belaufen. Damit gehört er zu den finanziell erfolgreichsten Schauspielern Österreichs.

Derzeit beliebt:
>>"Völlig absurd": Meeresforscher skizziert wahre Gründe für Trumps Grönland-Ansprüche
>>Sophia Thomalla & Alexander Zverev: Das hält ihre Beziehung zusammen
>>Vor Dschungelcamp-Abflug: Diesen liebevollen Rat hat Sky du Mont für Ex-Frau Mirja parat
>>Hans Sigl: Diese frühe Rolle ebnete ihm den Weg zum „Bergdoktor“


Susanne Sigl und Hans Sigl sind seit 2008 verheiratet. (Foto: picture alliance/Peter Kneffel)



Warum Hans Sigl den Ammersee als Wohnort wählte

Als Rückzugsort haben sich Hans Sigl und seine Ehefrau ein teures Pflaster ausgesucht. Sein Haus steht am bayerischen Ammersee zwischen den Anwesen der anderen Promis. Doch auch wenn es nur ein kleiner Ort ist, in dem der Schauspieler wohnt, wird er bislang noch nicht allzu sehr von Fans belagert, die dorthin reisen, um den "Bergdoktor" persönlich zu treffen.

„Es gibt ja noch Kollegen, die viel mehr Aufmerksamkeit ziehen. Hier am Ammersee und am Starnberger See", gibt sich Hans Sigl gelassen. Welche Stars in seiner Nachbarschaft wohnen wollte der Schauspieler nicht genauer verraten, doch klar ist, dass Helene Fischer in der Nähe ihr Haus hat. 

So viele Pannen wie nie: „Wer wird Millionär?“ gerät außer Kontrolle
Eine chaotische Ausgabe von "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch sorgte für Lacher und Verwirrung. Von Mikrofon-Pannen bis zu falschen Stühlen - das Glück war nicht immer auf der Seite der Kandidaten.
Günther Jauch entnervt
Günther Jauch


Ruhig und beschaulich - so lebt es sich am Ammersee. An den kleinen Orten um den See herum, wohnen hier zahlreiche Promis. (Foto: picture alliance/Christine Koenig)

Hans Sigls Pendler-Alltag

Nach all den Jahren ist Hans Sigl weiterhin glücklich, am Ammersee zu wohnen. Das pendeln nach Tirol, dem Drehort für "Der Bergdoktor" nimmt der 55-Jährige dafür gerne in Kauf. "Die Landschaft ist toll, ich mag die Gemütlichkeit dort und ich finde auch: Die Österreicher und die Bayern sind gar nicht so unterschiedlich", stellt Hans Sigl fest.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Der Bergdoktor

Das könnte dich auch interessieren

„Der Bergdoktor“-Star Monika Baumgartner überrascht mit ehrlichen Worten
Erfolgreiche Schauspielkarriere
Monika Baumgarnter
„Der Bergdoktor“-Liebling Hans Sigl: So tickt er hinter den Kulissen
Set-Geheimnisse
"Der Bergdoktor"
"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher packt aus: So schwer fiel ihr das Playboy-Shooting
Mutige Entscheidung
Ronja Forcher lacht.
Scarlett, Dakota und Co.: Das sind die Nackt-Regeln der Stars
Nacktklauseln im Film
Die Nackt-Regeln der Stars
Das Vermögen von Beatrice Egli: Was hat ihr Ex-Freund damit zu tun?
So lebt sie
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Hans Sigl denkt laut über sein „Bergdoktor“-Ende nach
Das hat er vor
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"
Sebastian Ströbel: "Ich bin kein Fan von diesem ganzen Geschlechter-Zeugs"
Ströbel in Lübeck
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
"Was ist das denn für einer?": Andrea Sawatzki fand erste Begegnung mit Christian Berkel "fürchterlich"
Schauspielpaar
"Taxi für zwei"
Zu sexy? Howard Carpendale kritisiert Helene Fischer – so reagiert sie
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne
Wenn der Winzer plötzlich tot ist: Ein Fall für die "Kopftuchmafia"
"Dorfkrimi – Die Uhudler Verschwörung"
"Dorfkrimi - Die Uhudler Verschwörung"
ESC-Vorentscheid: Barbara Schöneberger moderiert gemeinsam mit Hazel Brugger
ESC-Vorentscheid 2026
"Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026"
100 Fälle: Vera Lanz ermittelt erneut
"Die Chefin"
Katharina Böhm im Interview
Turbulenter Screwball-Spaß mit dem Schauspielerpaar Sawatzki und Berkel
"Ein Taxi für zwei"
"Taxi für zwei"
Ein Golden-Globe-Gewinner und ein Oscar-Kandidat: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"One Battle After Another"
Dschungelcamp 2026: Sonja Zietlow verrät – sie hat klare Favoriten!
Bald geht's los
Sonja Zietlow
Schlagersängerin & GNTM-Star: Das sind die "Let's Dance"-Kandidaten 2026
Alle bekannt
"Let's Dance"
Nie wieder Drachen reiten: "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke hat genug von Fantasy
Neuanfänge
Game of Thrones
Nach "Temptation Island VIP"-Finale: Janin Ullmann überrascht mit Beziehungs-Statement
Ehrliche Worte
Janin Ullmann
Erfolgsserie „Stranger Things“: So haben die Macher das Finale in letzter Minute verändert
Geheime Folge?
Noah Schnapp
Helene Fischer irritiert bei ihrem Comeback in Florian Silbereisens „Schlagerchampions“
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"
Helene Fischer und Florian Silbereisen
Vom Publikumserfolg zum Quoten-Flop? ZDF-Serie "Ku'damm 77" endet schwach
Zuschauerrückgang
Ku'damm 77
Céline Dion mit rührender Nachricht an verstorbenen Ehemann: "Vermissen dich mehr, als wir ertragen können"
Emotionaler Tribut
Céline Dion
Eine "Extrawurst" für den Türken? Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kinoneustarts
Extrawurst
So geht es 2026 mit Andy Borgs "Schlager-Spaß" weiter
Schlager-Unterhaltung
Glückwunsch, Andy
Howard Carpendale besorgt: Sein Tod "wäre eine Katastrophe" für seine Frau
Sorge um die Ehefrau
Donnice Pierce und Howard Carpendale
Im Free-TV: ARTE zeigt "Beckenbauer – Der letzte Kaiser"
Fußball-Doku
Beckenbauer. Der letzte Kaiser
Roland Kaiser mit deutlicher Meinung zu Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
Nach Kritik
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Emotionen in der neuen "Bergdoktor"-Folge: Es geht um Martin Grubers Mutter
Spannungen in Ellmau
Der Bergdoktor
Johannes B. Kerner wird emotional: Besondere Erinnerung an Michael Schumacher
"War komplett sprachlos"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
"Kampf der Realitystars": Das sind die Teilnehmer der "Allstars"-Ausgabe
Reality-Show-Spektakel
"Kampf der RealityAllstars"