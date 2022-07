Bei Auftritt von "The Office"-Star Craig Robinson fallen Schüsse

Schockmoment bei einem Auftritt des Comedians und Schauspielers Craig Robinson (50) in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina. Am Samstagabend eröffnete ein Mann in dem Club unvermittelt das Feuer mit einer Schusswaffe. Das bestätigte der "The Office"-Star auf seinem Instagram-Account. "In dem Club, in dem ich war, gab es eine Schießerei", sagte Robinson unmittelbar nach der Evakuierung am Samstagabend in einem Video an seine Fans. Es handelte sich um die bekannte Live-Bühne Comedy Zone in Charlotte.