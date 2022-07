Dieter Bohlen war schwer von DSDS-Aus getroffen: "Ich hab nicht eine Sekunde geguckt"

Auch zu seinem DSDS-Aus im vergangenen Jahr äußerte sich Bohlen: "Es tut einem einfach weh", so der Entertainer im Interview. Deshalb habe er die letzte Staffel mit Florian Silbereisen gar nicht erst verfolgt: "Ich habe nicht eine Sekunde geguckt", gestand Bohlen. Seine "Familie" bei der Show habe er nach vielen gemeinsamen Jahren sehr vermisst. Zur Kritik an seinem Juroren-Stil gab sich der Musikproduzent selbstkritisch: "Ich habe selbst nicht kapiert, dass ich so hart rübergekommen bin." Allerdings wolle er für die finale DSDS-Staffel daran nicht viel ändern: "Ich werde mich null verbiegen – aber ich möchte gar nicht so hart sein."