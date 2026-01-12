Home News Star-News

"Bergdoktor"-Star Monika Baumgartner spricht übers Älterwerden: "Der Tod ist allgegenwärtig"

Schauspielikone

"Bergdoktor"-Star Monika Baumgartner spricht übers Älterwerden: "Der Tod ist allgegenwärtig"

12.01.2026, 14.47 Uhr
von Nicole Jansen
Zuschauerinnen und Zuschauer kennen und lieben Monika Baumgartner als resolute und warmherzige Lisbeth Gruber aus der ZDF-Erfolgsserie „Der Bergdoktor“. Kürzlich gewährte sie in einem Interview seltene Einblicke in ihr Privatleben und spricht dabei u.a. über das Älterwerden und den Tod.
Monika Baumgarnter
Monika Baumgarnter spricht über das Älterwerden und den Tod.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon | VolkerEssler/SVEN SIMON

Nicht nur aus dem Serienhit „Der Bergdoktor“ dürfte Monika Baumgartner einem breiten Publikum bekannt sein, denn auch außerhalb des Formates steht sie bereits seit Jahrzehnten vor der Kamera und auf den Theaterbühnen dieser Welt. Beispielsweise war sie von 1992 bis 2020 in der „Soko München“ zu sehen, von 1993 bis 2014 bei „Der Alte“ oder auch bei „Um Himmels Willen“ an der Seite von dem im Jahr 2024 verstorbenen Fritz Wepper. In einem Interview mit „t-online“ verrät die bald 75-jährige, welche Rolle das Älterwerden in ihrem Leben spielt: „Ich werde nächstes Jahr 75. Da ist es logisch, dass man sich damit beschäftigt.“ In ihrem hohen Alter befinde sie sich im „letzten Teil“ ihres Lebens, dessen sei sie sich bewusst, insbesondere auch deshalb, weil immer mehr Schauspielkollegen aus gemeinsamen Arbeitsjahren fehlen würden: „Die Einschläge kommen näher“, sagt Baumgartner.

Die eigene Endlichkeit wird bewusster

Die eigene Endlichkeit werde demzufolge mit zunehmendem Alter präsenter. Ein besonders schmerzhafter Moment, den der „Bergdoktor“-Star erst kürzlich verarbeiten musste, war das Einschläfern ihrer Katze, die sie 15 Jahre lang treu begleitete. Ein schlimmer Moment, welcher zudem wiederholt verdeutliche, dass der „Tod allgegenwärtig“ sei und zum Leben dazugehöre. Auf die Frage, ob die beliebte Schauspielerin an ein Leben nach dem Tod glaube, antwortete sie zwiegespalten: „Ich glaube, man darf glauben, was einem hilft. Manchmal denke ich, da gibt es etwas. Dann wieder kommt mir das wie ein Schmarrn vor, Es schwankt- zumindest bei mir.“

Zeit für den Ruhestand?

Existenzängste habe sie jetzt mit 74 aber nicht, da sie seit 8 Jahren Rente beziehe, viel Theater gespielt und dementsprechend auch eingezahlt habe. Auch die Anfragen ließen nicht nach- trotz ihres Alters: „Ich kann mich nicht beklagen“, antwortet Baumgartner. Deshalb denkt sie auch noch lange nicht an den Ruhestand, weil sie ihren Beruf liebe: „Ich arbeite dort, wo andere Urlaub machen, darf spannende Dinge erleben und werde dafür bezahlt. Ich komme mit tollen Menschen zusammen, lerne Texte- das hält den Kopf wach.“ Fans von Monika Baumgartner können also aufatmen. Ans Aufhören denkt sie noch lange nicht und wird weiterhin in ihrem Beruf leidenschaftlich tätig sein.

Derzeit beliebt:
>>Das ist zum Teilnehmerfeld der neuen Staffel von „Let´s Dance“ bekannt
>>Sebastian Ströbel mit besonderem Wunsch für "Die Bergretter": "Das fänd‘ ich geil"
>>"Lebenslinien: Marie Theres Relin – mehr als eine echte 'von'": Kritik zum BR-Film
>>„Sie war nicht meine Mutter“: Roland Kaiser über das größte Geheimnis seines Lebens

Erst wollte er die "Bergdoktor"-Rolle nicht – dann wurde er zur Kultfigur
Fans, Kollegen und Zuschauer schwärmen gleichermaßen – doch der Weg dorthin war ganz anders geplant, als viele denken.
"Viel zu klein"
"Der Bergdoktor"



Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Der Bergdoktor

Das könnte dich auch interessieren

Rebecca Mir wechselt zu RTL: Darum moderiert sie jetzt „Exclusiv“
Großes Comeback bei RTL
Rebecca Mir
Ehe-Ritual statt Romantik-Klischees bei Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres
Das Erfolgsrezept für eine stabile Beziehung
Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres
"Harry Potter"-Star packt über Online-Hass und Rassismus aus
Schatten des Ruhms
"Harry Potter"
El Hotzo bereut Untreue-Geständnis: "Komplett falsch eingeschätzt"
El Hotzos Geständnis
El Hotzo
Wilde Frisuren: So sah "Bergdoktor" Hans Sigl früher aus
Krasse Veränderung
So sieht Hans Sigl heute aus.
"Wer wird Millionär"-Quiz-Autor verrät Kardinal-Fehler vieler Kandidaten: "Ich staune immer wieder"
Hinter den Kulissen von WWM
"Wer wird Millionär?"
Diese Darstellerin möchte nach Auftritt fest auf „Traumschiff“ anheuern
„Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen“
Valentina Pahde und Florian Silbereisen.
"Kamerateam lief weg": Hollywood-Ikone packt über Horror-Dreh mit Löwenangriff aus
Dreh-Bericht
Jodie Foster
„Ich bin ein Helikoptervater“: Markus Lanz überrascht mit ehrlichem Geständnis
Moderator gewährt intime Einblicke
Markus Lanz gibt überraschende Einblicke in seinen Erziehungsstil.
Hans Sigl verrät: So bekam Ronja Forcher die Rolle als "Bergdoktor"-Tochter Lilli Gruber
Lilli Gruber im ZDF
Ronja Forcher
Darum ist Christine Neubauer nur noch so selten in aktuellen Produktionen zu sehen
Krankheit, Diskriminierung oder Genre-Probleme?
Christine Neubauer
Zwischen "Yes" und "No" liegt eine Menge Geld
Spannung pur
"Yes or No Games"
"Tatort: Die Schöpfung": Was der neue Köln-Tatort wirklich erzählen will
Opern-Krimi
Tatort: Die Schöpfung
Offiziell bestätigt: Ross Antony wird bei "Let's Dance" mittanzen
Ross Antony bei Let's Dance
Ross Antony
Eigenes Flugzeug: So gibt Roland Kaiser sein Geld aus
Millionenvermögen enthüllt
Roland Kaiser lachend.
"Tatort: Die Schöpfung": Lohnte sich der ARD-Krimi mit Dietmar Bär?
Kölner Krimi
Tatort: Die Schöpfung
Erst wollte er die "Bergdoktor"-Rolle nicht – dann wurde er zur Kultfigur
"Viel zu klein"
"Der Bergdoktor"
„The Hours“ bei One: Das Drama mit Nicole Kidman, Meryl Streep und Julianne Moore
Meisterwerk der Literaturverfilmung
"The Hours"
Gedenken an Rob Reiner bei den Golden Globes: Nikki Glaser sorgt für rührenden Moment
Tribut mit Humor
Nikki Glaser
Golden Globes: "One Battle After Another" und "Adolescence" dominieren
Golden Globe Gewinner
Golden Globes
Ein Friedenstifter, der den Westen sprengt?
"Trump & us – Wie er unsere Welt verändert"
Trump & us - Wie er unsere Welt verändert
Ermordet in Afghanistan – was geschah damals mit Anja Niedringhaus?
"ARD Dokumentarfilm: Die Fotografin und der Krieg"
ARD Dokumentarfilm: Die Fotografin und der Krieg
Helden in Kröv: SAT.1 würdigt Lebensretter im Notruf Spezial
"Notruf Spezial: 'Verschüttet im Hotel'"
Notruf Spezial: "Verschüttet im Hotel"
Die wilden 70er erobern das ZDF
"Ku'damm 77"
Ku'damm 77
Barbara Wussow nahm zehn Kilo ab – so änderte der „Traumschiff“-Star seine Ernährung
Neues Körpergefühl
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow
Barbara Rittner über die Australian Open 2026 und Alexander Zverev
Tennis-Ikone im Interview
Barbara Rittner im Interview
Fake oder Millionenwert? Die verrücktesten Irrtümer bei „Bares für Rares“
Schummeleien im TV
"Bares für Rares"
Koks, Macht und Millionen: „Industry“ Staffel 4 geht ans Eingemachte
Finanzdrama als Streaming-Hit
"Industry"- Staffel 4
Drama hinter den Kulissen: Das Aus von Trystan Pütter bei „Ku’damm 77“
Unerwartetes Serien-Aus
Ku'damm 56
„Die Outsider“ im TV: Kultfilm von Francis Ford Coppola mit Tom Cruise
Sprungbrett für spätere Superstars
Die Outsider: Rebellen ohne Grund