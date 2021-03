Fritz Wepper nach Not-OP auf der Intensivstation

Große Sorge um Fritz Wepper: Der Schauspieler muss nach einer Not-OP auf der Intensivstation behandelt werden. Erst kürzlich hatte der 79-Jährige seine Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Nicht nur Fans der ARD-Serie "Um Himmels Willen" blicken besorgt nach Innsbruck: Dort wird Schauspieler Fritz Wepper derzeit auf der Intensivstation behandelt. Wie "Bild" berichtete, habe den 79-Jährigen eine Not-Operation körperlich sehr mitgenommen. Bei dem Eingriff wurde Wepper bereits vor drei Wochen ein Tumor im Bauchraum entfernt. Zuvor hatte der Schauspieler bereits mit starken Rückenschmerzen zu kämpfen. Trotz der beunruhigenden Nachrichten gab Weppers Schwägerin Anita gegenüber "Bild" zumindest teilweise Entwarnung. "Er ist aber schon auf dem Weg der Besserung", versicherte sie.

Erst kürzlich hatte Wepper seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. In einem Interview hatte er "Bild" seine Hautkrebserkrankung bestätigt und beschrieben: "Sie konnten den Krebs, also dieses Melanom, nicht orten. Aber man hat Metastasen festgestellt, die wahrscheinlich davon ausgelöst worden sind." Behandelt werde er mit Infusionen, die nicht nur sein Immunsystem stärken würden, sondern auch zum Rückgang der Metastasen beigetragen hätten, hatte Wepper erklärt.

In einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" hatte Wepper im März eingeräumt, an den Tod zu denken, aber: "Ich habe keine Angst vor dem Tod, aber eine Achtung davor, wie man stirbt." Bislang sei er dem Tod jedoch schon einige Male "von der Schaufel gesprungen", so Wepper, der bereits zwei Herz-OPs und eine Sepsis überstand.

Ab Dienstag, 30. März, 20.15 Uhr, ist Fritz Wepper in der finalen Staffel der beliebten ARD-Serie "Um Himmels Willen" zu sehen.

