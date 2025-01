GNTM: Darum hat Heidi Klum Sophia Thomalla rausgeschmissen

Sophia Thomalla wollte schon früh ins Showbusiness. Das versuchte die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla auf verschiedene Arten. Heute hat es die 35-Jährige geschafft, sich als Moderatorin zu etablieren. Zu ihrer Anfangszeit probierte es die Berlinerin als Model und als Schauspielerin. Dabei nahm Sophia Thomalla auch an Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" teil, wurde allerdings von der Model-Chefin aus der Sendung gekickt.

2009 versuchte es Sophia Thomalla als Heidi Klums Model

Wie auch ihre Mutter wollte sich Sophia Thomalla ihren Platz in der Medienwelt sichern. Heute steht die 35-Jährige als Moderatorin für Reality-TV-Shows wie "Are You the One?" vor der Kamera und steht im Blitzlichtgewitter durch ihre berühmten Ex-Freunde wie dem Rammstein-Sänger Til Lindemann. Aktuell ist Sophia Thomalla mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert. 2009 wollte die Tochter des "Tatort"-Stars als Model bei Heidi Klum durchstarten, doch schon nach der ersten Runde war Schluss.