Giovanni Zarrella spricht offen: "Mir wurde ein großer Teil meines Herzens rausgerissen"

Für Giovanni Zarrella scheint es beruflich und privat aktuell bestens zu laufen. Am Samstag, dem 15. Februar gibt es eine neue Ausgabe seiner "Giovanni Zarrella Show", das ZDF verkündete zuletzt die Zusammenarbeit mit dem 46-Jährigen weiter ausbauen zu wollen und auch als Musiker ist er erfolgreich. Zudem ist er seit 2005 mit dem Model Jana Ina verheiratet und hat mit ihr zwei Kinder. Doch hinter dem Schlagersänger liegt eine bittere Zeit, in der er eine Lüge leben musste, um etwas in seinem Leben zu verschleiern.

Die Beichte

"Sie hat damals bei 'GIGA' gearbeitet. Und sie ist morgens rausgegangen und ich mit ihr und sie so: 'Was machst du jetzt?' Und ich: 'Ich gehe jetzt ins Tonstudio arbeiten'", log Giovanni Zarrella seine Ehefrau beinahe täglich an. Doch in Wahrheit ging er anstatt zur Arbeit eine Runde um den Block, um dann wieder zu Hause zu sein. Verzweiflung machte sich in ihm breit. "Ich wusste nicht, was ich machen soll, wie es weitergeht. Das war mir peinlich", gibt der 46-Jährige zu und erklärte, dass diese Jahre nach "Bro'Sis" für ihn die Schwersten wahren. Irgendwann konnte er dieses Doppelleben nicht mehr führen und suchte das Gespräch mit Jana Ina. Das Model reagierte mit Verständnis auf die Lügen. "Es tut mir so leid, Gio, aber sag mir sowas doch.", zitiert Giovanni Zarrella die damalige Aussage der 48-Jährigen.