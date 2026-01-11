Home News Star-News

„Sie war nicht meine Mutter“: Roland Kaiser über das größte Geheimnis seines Lebens

Aufgewachsen bei Pflegeeltern

„Sie war nicht meine Mutter“: Roland Kaiser über das größte Geheimnis seines Lebens

11.01.2026, 21.09 Uhr
von Nicole Jansen
Roland Kaiser (73), einer der größten deutschen Schlagersänger, entdeckte erst mit 15 Jahren, dass seine vermeintliche Mutter nur seine Pflegemutter war. Diese späte Erkenntnis prägte sein Leben nachhaltig.
Roland Kaiser mit ernstem Blick.
Roland Kaiser erfuhr erst mit 15 Jahren die Wahrheit über seine Eltern.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Mit 73 Jahren zählt Roland Kaiser längst zu den festen Größen des deutschen Schlagers – und sein Erfolg reißt nicht ab. Jahr für Jahr strömen Zehntausende zur legendären „Kaisermania“ an die Dresdner Elbwiesen, wo seine Konzerte Kultstatus genießen. Der große Durchbruch gelang dem gebürtigen Berliner 1980 mit „Santa Maria“, einem Hit, der ihn über Nacht zum Star machte.

Heute ist Roland Kaiser nicht nur musikalisch bestens aufgestellt, sondern auch privat angekommen: Der vierfache Vater lebt seit vielen Jahren glücklich an der Seite seiner Ehefrau Silvia. Doch der Weg zu diesem Glück war alles andere als geradlinig – denn seine Kindheit war von einem tiefen Geheimnis überschattet, das erst spät ans Licht kam.

Späte Gewissheit: Roland Kaiser erfuhr erst als Teenager die Wahrheit

Geboren wurde Roland Kaiser am 10. Mai 1952 in Berlin – damals noch unter seinem bürgerlichen Namen Ronald Keiler. Lange glaubte er, von seiner Mutter großgezogen zu werden. Doch die Frau, die er als Mutter ansah, war in Wahrheit nur seine Pflegemutter. Erst mit 15 Jahren erfuhr er die ganze Wahrheit – eine Erkenntnis, die sein Leben veränderte. Bis heute kennt er seine leibliche Mutter nicht und hatte niemals die Möglichkeit, sie persönlich zu treffen.

Derzeit beliebt:
>>Barbara Wussow nahm zehn Kilo ab – so änderte der „Traumschiff“-Star seine Ernährung
>>Rebecca Mir wechselt zu RTL: Darum moderiert sie jetzt „Exclusiv“
>>Florian Silbereisen & Co.: Das sind die 7 reichsten Schlagerstars
>>"Dauernd ihre Handys in der Hand": "Ku'damm"-Star Sonja Gerhardt über die Kinder dieser Zeit

Familie jenseits von Biologie: Roland Kaiser über seine Herkunft und Kindheit

Viele Jahre lang lebte Roland Kaiser in dem festen Glauben, von der Frau großgezogen worden zu sein, die er für seine leibliche Mutter hielt. Erst mit 15 Jahren erfuhr er die Wahrheit – ein Moment, der vieles veränderte und doch das Wichtigste unberührt ließ. In einem Interview mit t-online erinnerte er sich später:
„Das hat meine Sicht auf meine Mutter oder meine Gefühle für sie nicht verändert. Ich hatte nur den neuen Erkenntnisstand, dass sie nicht meine leibliche Mutter ist.“



Hans Sigl privat: So lebt der „Bergdoktor“-Star wirklich
Prominente Nachbarn, viel Privatsphäre und ein bewusster Rückzug: Ein Blick auf das Leben des TV-Stars fernab der Serie.
Mit Promi-Nachbarn
Hans Sigl lächelt.

Schon lange vor dieser Offenbarung hatte der Sänger jedoch gespürt, dass etwas nicht ganz stimmte. In der Schule waren seine Mitschüler offen – manchmal schmerzhaft offen. „Meine Mutter war deutlich älter als die der anderen, darauf wurde ich angesprochen“, erzählte Kaiser. Solche Bemerkungen ließen ihn stutzig werden, auch wenn er sich zunächst mit den Erklärungen zufriedengab, die er bekam. Fragen blieben – und mit ihnen das diffuse Gefühl, dass seine eigene Geschichte mehr Facetten hatte, als ihm bewusst war.

Deshalb traf Roland Kaiser nie seine Mutter

Von seiner leiblichen Mutter weiß der Schlagerstar nur wenig. Nur einmal habe sie ihn besucht, als er noch ein kleiner Säugling war: „Es war 1952, ich war ein uneheliches Kind – übrigens nicht ihr einziges – und sie hat mich deswegen weggeben müssen.“ Doch kurz bevor er überhaupt wusste, dass es sie gab, starb sie.

Beziehungskrise? Jetzt spricht Amira Aly von Schwangerschaft und Hochzeit
In ihrem Podcast „Iced Macho Latte" spricht Amira Aly erstmals über die Spekulationen um eine Beziehungskrise mit Christian Düren und teilt überraschende Vorhersagen einer Wahrsagerin.
Nach Trennungsgerüchten
Amira Aly und Christian Düren

Groll hege er jedoch nicht. Die Frage, warum sie ihn weggegeben habe, stellte sich ihm nie: „Ich konnte es mir selbst erklären. Hätte sie mich behalten, wäre es kein leichter Weg für sie, aber auch nicht für mich gewesen.“

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Ehe-Ritual statt Romantik-Klischees bei Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres
Das Erfolgsrezept für eine stabile Beziehung
Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres
El Hotzo bereut Untreue-Geständnis: "Komplett falsch eingeschätzt"
El Hotzos Geständnis
El Hotzo
"Wer wird Millionär"-Quiz-Autor verrät Kardinal-Fehler vieler Kandidaten: "Ich staune immer wieder"
Hinter den Kulissen von WWM
"Wer wird Millionär?"
Simone Thomalla verrät: Ohne diesen Film gäbe es Sophia vielleicht nicht
Intime Familien-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.
Nina Hagen stellt sich der Vergangenheit: Ein Krimi der Extraklasse
"Nord bei Nordost – Jagd in die Vergangenheit"
Nord bei Nordost - Jagd in die Vergangenheit
Vanessa Mai heiratete in die Familie von Andrea Berg – so war das erste Kennenlernen
Zwei Generationen Schlager
Vanessa Mai und Andrea Berg auf der Bühne.
Mehr als Schlagerglanz: Das schwere Leben der Tanja Hewer hinter Michelles Karriere
Tiefe Einblicke
Michelle lächelt in die Kamera.
„Ich bin ein Helikoptervater“: Markus Lanz überrascht mit ehrlichem Geständnis
Moderator gewährt intime Einblicke
Markus Lanz gibt überraschende Einblicke in seinen Erziehungsstil.
Zwei Schlagerstars sagen Auftritte ab - wegen Florian Silbereisen
Schlager-Freundschaft?
Florian Silbereisen im Anzug auf der Bühne.
Geballtes 2026: Auf diese Filme, Serien und Alben können wir uns freuen
Entertainment-Feuerwerk
Die Jahreszahl 2026.
Barbara Rittner über die Australian Open 2026 und Alexander Zverev
Tennis-Ikone im Interview
Barbara Rittner im Interview
Fake oder Millionenwert? Die verrücktesten Irrtümer bei „Bares für Rares“
Schummeleien im TV
"Bares für Rares"
Koks, Macht und Millionen: „Industry“ Staffel 4 geht ans Eingemachte
Finanzdrama als Streaming-Hit
"Industry"- Staffel 4
Drama hinter den Kulissen: Das Aus von Trystan Pütter bei „Ku’damm 77“
Unerwartetes Serien-Aus
Ku'damm 56
„Die Outsider“ im TV: Kultfilm von Francis Ford Coppola mit Tom Cruise
Sprungbrett für spätere Superstars
Die Outsider: Rebellen ohne Grund
Wenn Mumien sprechen könnten: Mord in Brokenwood
"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab"
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab
Eine moderne Heldin mit großen Gefühlen
"Inga Lindström: Liebst du mich?"
Inga Lindström: Liebst du mich?
Mord in der Oper: Tatort-Kommissare ermitteln in spektakulärer Kulisse
"Tatort: Die Schöpfung"
Tatort: Die Schöpfung
Geheime Affären der Mächtigen: Ein Blick hinter die Kulissen
"Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten"
Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten
Hans Sigl privat: So lebt der „Bergdoktor“-Star wirklich
Mit Promi-Nachbarn
Hans Sigl lächelt.
Thomas Seitel: Das ist über den Vater von Helene Fischers Kindern bekannt
Ein vielseitiger Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Hans Sigl spricht über konkrete Vorstellung seines "Bergdoktor"-Ausstiegs
Seine Zukunft
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"
"Greenland 2": Gerard Butler verrät, wie sehr ihn die Dreharbeiten forderten
Postapokalyptisches Europa
Gerard Butler
Dieses Meisterwerk muss man gesehen haben: "Chinatown" im Free-TV
Filmklassiker
Chinatown
Neue Erhebung zeigt massiven Zuschauer-Rückgang bei linearem Fernsehen
TV-Konsum Rückgang
Lineares Fernsehen verliert Zuschauer
Matthias Opdenhövel verrät über "Schlag den Star"-Promis: "Dann kommt der wahre Charakter raus"
Promi-Duell
Matthias Opdenhövel bei "Wolter Talks"
Figur starb Serien-Tod: Wegen "Hass-Nachrichten" ist "Ku'damm"-Star trotzdem wieder dabei
Sabin Tambreas Rückkehr
Ku'damm 77
Nach dem großen Jubiläum: Zum Jahresauftakt jagt das Berliner Trio einen Serienmörder
"Ein starkes Team – Das letzte Opfer"
Ein starkes Team - Das letzte Opfer
Florian Silbereisen lädt zu den Schlagerchampions ein
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"
Florian Silbereisen
Garfield kehrt zurück: Ein neues Abenteuer
"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer"
"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer"