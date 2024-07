Was macht Taylor Swift mit ihrem Vermöge von 1,1 Milliarden US-Dollar?

Pop-Superstar Taylor Swift ist zur Zeit überall. Dass mit dem Megaerfolg vor allem ihrer "Eras"-Tour auch die Kassen klingeln, erklärt sich von selbst. Wie luxuriös also lebt die Sängerin, über die alle reden? Die Antwort: Sehr.

Haters gonna hate: Taylor Swift ist der wohl erfolgreichste und meist diskutierteste Popstar der Stunde. Swift beherrscht die Schlagzeilen und die Charts – und knackte bei der Aufstellung der reichsten Menschen der Welt, durchgeführt durch das US-amerikanische "Forbes"-Magazin in diesem Jahr zum ersten Mal die Milliardenmarke: Demnach soll die Sängerin ein Vermögen im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar besitzen. Damit ist sie die fünfte Milliardärin der Musikwelt. (Die anderen vier sind, in absteigender Reihenfolge, Rapper Jay-Z, Popstar Rihanna, Musical-Produzent Andrew Lloyd Webber und Ex-Beatle Paul McCartney.)

Einen nicht gerade kleinen Anteil an dieser stolzen Summe hat die nun schon 16 Monate andauernde "Eras"-Tour, mit der Superstar gerade in Deutschland gastiert. Mit jedem Konzert soll Swift 13 Millionen US-Dollar verdienen. Am Wochenende werden die "Swifties", so der Eigenname der treuen Fangemeinde der Sängerin, ins Münchner Olympiastadion strömen.

Die luxuriösen Anwesen der Taylor Swift Was also macht ein Superstar wie Taylor Swift mit so viel Geld? Zwar pflegt die Sängerin ein Image als bodenständige Frau, doch dem Luxusleben ist Swift ganz und gar nicht abgeneigt. Ihre Immobilien alleine sind 150 Millionen US-Dollar wert. Dazu zählte eine – unter Denkmalschutz stehende – Villa in Beverly Hills, der von der Entertainment-Metropole Los Angeles umgebenen Stadt, in der neben dem Samuel Goldwyn Theater, von dem aus jährlich die Oscar-Verleihung ausgestrahlt wird, mit dem Rodeo Drive auch eine der teuersten Einkaufsstraßen der Welt liegt. Swifts Bleibe ist 23 Millionen US-Dollar wert.

In New York ist die Sängerin im Besitz von nicht weniger als vier Luxus-Immobilien: ein Penthous in Tribeca (Preis: knapp 20 Millionen US-Dollar), einen Loft im selben Stadtteil (9,75 Millionen US-Dollar) und ein 100 Jahre altes Stadthaus (Preis: 18 Millionen US-Dollar) mitsamt Heimkino, Fitnessstudio und eigenem Theater. Ein Apartment in der West Village (genauer Preis nicht bekannt) vervollständig Swifts New-York-Quartett in Sachen Luxusimmobilien.

An der Küste von Rhode Island hat der Popstar ein Luxus-Strandhaus, an dem sie in sieben Schalfzimmern und natürlich einem Swimmingpool die Seele baumeln lassen kann. Angeblich soll die Erfolgsmusikerin 17 Millionen US-Dollar dafür bezahlt haben. Da Swift ihre Karriere als Countrysängerin begann, verwundert es nicht, dass sich auch in Tennessee, dem US-Bundesstaat, der untrennbar mit dem Genre verbunden ist, luxuriöse Immobilien in ihrem Besitz befinden: eine 276 Quadratmeter große Wohnung (Preis: zwei Millionen US-Dollar) und eine mit vier Schlafzimmern, Gästehaus und Aufnahmestudio ausgestattete Villa für 2,5 Millionen US-Dollar. Gar nicht so schlecht, so ein Leben als erfolgreichster Popstar der Welt.