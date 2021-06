EM 2020/2021 im TV: Sendetermine, Spielplan bei ARD, ZDF und MagentaTV

Die ARD hat einige namhafte Experten am Start. So wird Bastian Schweinsteiger, Weltmeister von 2014, einen Teil der Spiele analysieren. Auch Kevin-Prince Boateng, U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz und Nationaltorhüterin Almuth Schult gehören zu den Experten im Ersten. Der frühere Bundesliga-Profi Thomas Broich ist als Co-Kommentator im Einsatz. Das gesamte ARD-Team bei der EM 2020 stellen wir in dieser Bildergalerie vor.

Die EM-Endrunde wird in elf verschiedenen Städten ausgetragen. Auch Baku in Vorderasien ist einer der Austragungsorte, Aserbaidschan ist UEFA-Mitglied. Das Eröffnungsspiel finden im Stadio Olimpico in Rom statt, das Finale im Wembley-Stadion in London.