"Forsthaus Rampensau" bei ProSieben: Diese Promis ziehen auf die Alm

Reality-TV-Formate stehen bei ihren Fans hoch im Kurs. Als echter Publikumsmagnet erwies sich in Österreich „Forsthaus Rampensau“. Auch im deutschen Ableger sollen Emotionen, Tränen und Freude nah beieinanderliegen. Die Show hat durchaus das Zeug, dem populären „Sommerhaus der Stars“ den Rang abzulaufen. Worum geht es?

In bewährter Manier à la „Sommerhaus der Stars“ erwartet die Kandidaten und Kandidatinnen auf den ersten Blick die perfekte Idylle vor paradiesischer Kulisse auf 1.300 Metern Höhe. Dabei kämpfen neun Promi-Paare in dem Selbstversorger-Forsthaus um die Gunst der Zuschauer und um den Sieg. Ganz gleich, ob es sich bei den Paarungen um Familie oder Liebespaare handelt, ständig haben die 30 Kameras ein Auge auf das Geschehen.

Es ist nicht nur das Zusammenleben auf engem Raum mit bis dato unbekannten Personen, das den Alltag für die Teilnehmenden zu einer echten Herausforderung macht. Hinzu kommen actiongeladene Spiele, die von den Akteuren eine große Portion Geschicklichkeit erfordern. Wissensfragen gilt es ebenfalls bei den Aufgaben zu beantworten. Dabei müssen Nominierungen vermieden und Wettkämpfe gewonnen werden. Am Ende warten 25.000 Euro auf das Siegerpaar.

Das unterhaltsame Spektakel „Forsthaus Rampensau Germany“ ist auf Joyn Plus zu sehen und ab dem 04. Januar 2024 auf ProSieben.

Eingepfercht in einer Waldhütte im malerischen Kärnten müssen die Paare über sieben Folgen alles an Kampf- und Teamgeist beweisen. Und um den Mangel an Privatsphäre und Platz zu meistern, sind gute Nerven gefragt.