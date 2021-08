Promi Big Brother 2021: Alle Infos zu Kandidaten und TV-Sendeterminen

Ina Aogo (Spielerfrau & Influencerin)

Melanie Müller (Party-Sängerin)

Mimi Gwozdz ("Bachelor"-Gewinnerin 2021)

Daniel Kreibich (TV-Hellseher)

Uwe Abel ("Bauer sucht Frau")

Eric Sindermann (Ex-Handballer & Unternehmer)

Heike Maurer (ehemalige Lottofee im ZDF)

Rafi Rachek (hatte sein Coming-out nach Teilnahme bei "Die Bachelorette")

Wann läuft "Promi Big Brother" bei SAT.1?

Die neue Staffel startet am Freitag, 6. August. Täglich gibt es dann bei SAT.1 eine neue Folge zu sehen, teilweise sogar zur Primetime. Insgesamt kündigt SAT.1 85 Stunden Live-TV und 44 Live-Shows an, wobei der Sender dabei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" mit einrechnet. Das Format läuft im Anschluss an jede Folge bei SAT.1.