"Tatort"-Stars Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec machen Schluss: So wünschen sie sich den Abschied

"Wir wollen einen Abschied, der zu uns passt", erklärte Udo Wachtveitl. Dem stimmte sein langjähriger Kollege zu und ergänzte: "Es gibt Ideen, aber die werden noch nicht verraten." Ist etwa ein dramatischer Abgang geplant? "Ein dramatischer Tod? Pfffhh... Wir haben immer versucht, Batic und Leitmayr als Figuren zu charakterisieren, die gern leben", erläuterte Wachtveitl, der somit ein dramatisches Ende ausschloss. "Und was das angeht, werden wir uns in der letzten Folge sicher treu bleiben. Diese Haltung hat uns ja ausgezeichnet, das kann man schon so sagen", bestärkte Nemec die Aussage.

Das Duo verriet zudem, dass es in über 30 Jahren Momente gegeben habe, in denen beide Schauspieler ans Aufhören dachten: Es hätte durchaus "Unstimmigkeiten" gegeben, so Nemec: "Einmal war es zwischen uns richtig schwierig, weil wir nicht der gleichen Meinung waren, was ein Drehbuch anging." Beide hätten aber immer eine Verantwortung gespürt, gegenüber dem Sender und den Zuschauern: "Deswegen haben wir uns dann wieder zusammengerauft", sagt Nemec.