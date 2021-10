The Masked Singer 2021: Wer ist der Phönix?

Phönix oder Paradiesvogel: Das Kostüm der fünften Staffel von "The Masked Singer" ist extrem aufwendig und extrem farbenfroh. Doch wer versteckt sich unter der Maske?

"Der Phönix ist das aufwendigste Kostüm dieser Staffel. Eigentlich sogar das aufwendigste Kostüm aller bisherigen Staffeln. Wir haben wahnsinnig lang daran getüftelt und gebaut. Ein Fantasie-Gebilde, das Seinesgleichen sucht", sagt Gewandmeisterin Alexandra Brandner. Über 1000 Stunden saßen sie und ihr Team an dem Feuervogel.

Welche Hinweise gibt es zum Phönix?

Seinen ersten Auftritt hat der imposante Vogel am Samstag, 16. Oktober, wenn die fünfte Staffel von "The Masked Singer" startet. Bis dahin wissen wir nur: Der mystische Phönix bringt Licht ins Dunkel und will Hoffnung schenken.